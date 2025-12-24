x

Así vive Odie, el perro rescatado en el metro de Medellín, que encontró familia luego de 10 años

El perrito criollo estuvo 10 años en el centro animal La Perla, y cuando parecía que moriría allí, encontró una familia que ahora lo ama y lo cuida.

  Juan Guillermo, Daniela y Odie pasarán su primera navidad juntos. FOTOS: CAMILO SUÁREZ
  • Así vive Odie, el perro rescatado en el metro de Medellín, que encontró familia luego de 10 años
Juan Felipe Zuleta Valencia
Metro

24 de diciembre de 2025
La vida nos permitió hacer parte este año de una historia hermosa que retrata el valor de la vida, un pequeño milagro que contrasta con los más de 4.000 casos reportados de abandono y maltrato de perros y gatos en Medellín en 2025.

Esta historia comenzó el 23 de julio de 2025. Ese día publicamos una nota relatando la vida de Odie, un perrito criollo rescatado hace 10 años, el 27 de octubre de 2015, de las vías del metro cuando, al igual que miles de perros callejeros, terminó desorientado mientras cumplía con su rutina diaria de supervivencia.

Lo llevaron a La Perla y lo bautizaron Odie –como el amigo de Garfield– por sus orejas graciosamente paradas. Llegó infestado de garrapatas, en los huesos y con un comportamiento temeroso. Pero mes a mes, y luego año a año los profesionales de La Perla le devolvieron la vida y cambiaron ese comportamiento por el de un perro tranquilo que soportaba con valentía los duros tratamientos para la otitis que requiere y que agradecía cada muestra de afecto.

Pero pasaron los años y Odie nunca logró la oportunidad de ser elegido por una familia adoptante. Ese día, precisamente, la nota hablaba de que a sus doce años, ya con algunos achaques pero igual de activo, seguía esperando a que una familia quisiera ofrecerle la experiencia de vivir en un hogar.

Lea: Un santuario con 25.000 orquídeas en La Ceja, Antioquia, busca salvar especies de la extinción

En la madrugada siguiente a la publicación de esa nota, a las 4 de la mañana de ese jueves, mientras esperaba en el aeropuerto a tomar un vuelo a Bogotá y leía las noticias en nuestra página web como cada mañana, Juan Guillermo Palma encontró la historia de Odie y sintió algo incontenible. Antes de tomar el vuelo, le envió a su esposa Daniela Avendaño el enlace. “Lee esto”, le dijo. Al bajar del avión tenía varios mensajes de Daniela que le decía que estaba claro lo que tenían que hacer.

El ingeniero y la odontóloga habían perdido hacía poco a su amado perro que los acompañó durante 14 años, después de una larga batalla contra varias enfermedades, dejando un vacío y un color gris no solo en sus vidas sino en la de los papás de ambos, pues era, literalmente, la mascota de toda la familia.

Llevaban semanas hablando de la posibilidad de darle una oportunidad a un perrito viejo, dignificar su vida y de paso alegrar las suyas. Y Odie era el elegido. Daniela lo supo cuando leyó que Odie ingresó a La Perla en la misma fecha de su cumpleaños. No podían obviar esa señal del destino.

También: Un profe y el Ernesto Pérez de carne y hueso lideran en Belmira, Antioquia, una estrategia pionera para salvar frailejones

Llamaron a La Perla, enviaron su documentación, Juan Guillermo aterrizó el viernes en Medellín y el sábado madrugaron a su encuentro. Pasado mañana cumplirán seis meses disfrutando de su compañía. El día que lo conocieron, Odie entró tranquilo a la oficina, no hubo aspavientos, ni lametazos incontrolables ni saltos. Pero tampoco puso mayor resistencia a dejarse a acariciar, actuó como un viejo sabio, tranquilo y expectante al cambio que le ponía la vida por delante.

Así vive Odie, el perro rescatado en el metro de Medellín, que encontró familia luego de 10 años

La primera noche de Odie en un hogar fue difícil, relata Juan Guillermo. Acostumbrado a convivir con perros y rodeado del personal de La Perla, tener su propia cama y tanto silencio fue abrumador. Juan Guillermo se acostó con él en el piso y Odie lo buscó toda la noche con la nariz, buscando el contacto para no sentirse solo y desorientado. Poco a poco fue reconociendo esa casa como suya y a la pareja como su familia. No solo a ellos, sino a los padres de ambos que se enamoraron del viejo perro desde que lo vieron. Odie le devolvió al padre de Juan Guillermo el deseo de salir a caminar, de hacer cosas, ímpetu que había perdido por una complicada enfermedad. Le mandó a hacer una placa de Atlético Nacional para que en la calle, mientras paseaba con él, la gente reconociera que se trataba de un hincha verdolaga.

Han sido seis meses de experimentar un amor renovador para todos. Odie era de esos perros a los que la vida los golpea tan duro que simplemente aprenden a soportar lo que venga y a agradecer lo poco que reciben. Por eso se volvió un valiente para aguantar el tratamiento periódico que tiene que recibir para mantener controlada la otitis crónica que lo afecta. Pero, después de seis meses de conocer la calidez de una familia, experimentó también la ternura, la capacidad de confiar y dejarse querer y consentir sin reservas.

Odie es el compañero de todas las horas de Juan Guillermo, quien trabaja en casa. En las noches, después de las largas jornadas de Daniela, la pareja estira el día lo más que puede para ponerse al día mientras Odie los acompaña en silencio, embolatando el sueño muchas veces.

Aunque luce regordete, cada vez más canoso y más lento, Odie es un perro vivaz y alentao. En La Perla les aseguraron que se llevaban a casa un perro entrenado por la vida. Y aunque al principio esperaban algunos episodios normales de adaptación: algún daño, alguna pared orinada, cosas así, nunca les pasó. El único cuidado extra que tienen es sacarlo con el arnés bien firme porque en toda su vida se acostumbró a que reja abierta era sinónimo de correr descontrolado y eso en la calle implica riesgos.

Así vive Odie, el perro rescatado en el metro de Medellín, que encontró familia luego de 10 años

Esta semana Juan Guillermo nos dio las gracias porque cree que sin la nota no hubiera sido posible llegar a Odie. Las gracias son para él y su esposa que en un mundo tan indolente, donde aún persiste tanto maltrato y dolor contra los animales, honraron la premisa de que toda vida cuenta y es digna de amor y cuidado.

En el Bloque A de La Perla permanecen aún más de 80 animales que, al igual que Odie, han pasado más de diez años esperando a ser adoptados. Ojalá ellos también reciban la fortuna del amor de una familia.

Utilidad para la vida