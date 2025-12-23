Un favor le devolvió la fe a Wilmar tras quedar cuadripléjico

José Wilmar Muñoz Duarte aprendió desde muy joven que la vida se construye trabajando. Nació en Unguía, Chocó, pero fue en Apartadó, en el corazón de Urabá, donde creció, formó su familia y pasó más de una década vinculado a las fincas bananeras. Tenía 33 años cuando todo cambió, pero hasta ese momento su historia era la de miles de trabajadores de la región: madrugadas largas, esfuerzo físico constante y la convicción de que, mientras hubiera trabajo, habría comida y futuro para los suyos. Wilmar no le temía al cansancio. Levantarse a las 3:00 o 4:00 de la mañana hacía parte de la rutina. Lo importante era cumplir con el turno y llevar el sustento a casa.

El 7 de octubre de 2016, a las 5:30 de la mañana, Wilmar se desplazaba en motocicleta entre los corregimientos de El Tres y Currulao, rumbo a la finca donde trabajaba. En su viaje, lo acompañaba un amigo, que iba de parrillero. En un tramo de la vía, una buseta frenó de manera repentina a pocos metros de distancia. Él reaccionó instintivamente y accionó los frenos. Sin embargo, el impacto no vino de frente: al frenar tan fuerte, el parrillero se fue hacia adelante y lo terminó golpeando con todo su peso en la nuca. Ese instante bastó para cambiarlo todo. El golpe fracturó su médula espinal y la columna vertebral. El diagnóstico fue inmediato y devastador: cuadriplejia. En cuestión de segundos, el hombre que se defendía solo, que cargaba racimos de banano y recorría largas distancias sin pensar en el cansancio, perdió por completo la movilidad. “Este accidente me cambió la vida, porque yo luchaba por mi familia, por el bienestar de ellos, por la comida. Yo me defendía”, expresó Wilmar. Lea: Un barrio del Oriente antioqueño armó su propio plan contra crisis climática Después del accidente, lo trasladaron a la Clínica Panamericana en Apartadó, donde permaneció hospitalizado desde el 7 de octubre hasta el 28 de diciembre de 2016. Allí comenzó una lucha silenciosa por sobrevivir. En ese periodo sufrió más de 20 paros respiratorios. De Urabá fue remitido a Medellín, a una clínica especializada en El Poblado. Permaneció allí un largo tiempo antes de iniciar un proceso de cuidados en casa y, posteriormente, pasó a vivir en hogares geriátricos. En febrero de 2024 llegó al hogar Mayormente Amado, ubicado en Prado Centro. El lugar le brinda atención constante y un entorno donde puede convivir con otros adultos mayores que, por distintas razones, también dependen del cuidado de terceros. Pero incluso con atención y acompañamiento, había una necesidad que marcaba su día a día: los traslados constantes que tenía que hacer para ir al baño, comer o simplemente tomar el sol. Cada vez que debía pasar de la cama a la silla de ruedas, el proceso era largo, complejo y exigente para quienes lo asistían. La solución existía, pero era demasiado costosa: una grúa mecánica. Cuando todo parecía imposible apareció la fundación Un Viejo Favor. En ese entonces, Santiago Jaramillo, su fundador, llegó al hogar geriátrico en el que se encontraba Wilmar para entregar pañales y cremas a los adultos mayores. Wilmar lo llamó y le pidió que escuchara su historia. A partir de ese momento nació una relación que con el tiempo se convirtió en una amistad. Santiago regresó, conoció a fondo su situación y entendió que la grúa no era un capricho, sino una necesidad urgente. También le puede interesar: Placer, exclusión y rebeldía: la nueva ruta que explora el lugar y los roles de la mujer en el Centro de Medellín