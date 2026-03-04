¡Vota por Colombia! Aprenda con EL COLOMBIANO cómo votar en las elecciones al Congreso y la consulta

Se acercan las elecciones legislativas y las consultas del 8 de marzo de 2026. Ese día, los colombianos tendrán la oportunidad de elegir a sus candidatos para la Cámara de Representantes y Senado, quienes ocuparán estas curules durante los próximos cuatro años. También podrá pedir el tarjetón de la consulta en la cual desea participar.

Ejercer el derecho al voto es muy sencillo: EL COLOMBIANO le explica el paso a paso para hacerlo correctamente y evitar que su voto sea invalidado. ¡Vota por Colombia!