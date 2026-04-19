Los que le hablan al oído a Fajardo: desde un gurú global hasta viejos aliados

En la campaña de Sergio Fajardo hay “viejos conocidos” del candidato y otras voces nuevas que se han abierto paso en la mesa de aquellos a los que él escucha. Desde excandidatos de Dignidad & Compromiso ―partido que lo avala― hasta su esposa, la excanciller María Ángela Holguín, o el gurú de campañas políticas Antoni Gutiérrez-Rubí, los que le hablan al oído a Fajardo son una mezcla de perfiles técnicos, políticos y empresariales, o los tres al mismo tiempo. Muchos de ellos son aliados históricos del fajardismo que se mantienen fieles, a pesar de los resultados en las encuestas en las que el político ronda el 5% de intención de voto. Lea también: Fajardo y López cuestionan a Cepeda por excluir a otros candidatos en debates presidenciales

El círculo más cercano de Sergio Fajardo

EL COLOMBIANO habló con fuentes próximas a la campaña de Fajardo, quienes dejaron claro que el círculo más cercano no necesariamente es cerrado; es decir, puede haber momentos en los que unos nombres inciden más que otros. Por eso, la ilustración no necesariamente es estática, es una aproximación. Como en otras campañas, no falta el asesor extranjero, el gurú de la comunicación política. Para este camino a la Presidencia, Fajardo trajo al consultor político catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien da línea y consejos sobre la estrategia de campaña. Y tiene historial de triunfos: asesoró la campaña del hoy presidente Gustavo Petro para la segunda vuelta de 2022, y las de otros latinoamericanos que también llegaron a la presidencia de sus países, como Alberto Fernández (Argentina) y Claudia Sheinbaum (México). Desde la campaña también destacan la influencia de la excanciller María Ángela Holguín, esposa de Fajardo, quien lo acompaña en múltiples decisiones personales y políticas. Además, por su familia de políticos y su trayectoria que data desde la presidencia de César Gaviria, tiende puentes con el establecimiento bogotano.

Es decir, cumple un rol fundamental como relacionista pública en esos espacios de “coctel” a los que el perfil sencillo de Fajardo es más ajeno. También está el excandidato al Senado Federico Restrepo, gerente de campaña. El también exgerente de EPM lo relaciona con actores empresariales, sobre todo los antioqueños, por el amplio camino y respeto que tiene en ese mundo. Para abrir caminos con el establecimiento económico está, a su vez, el exdirector del Banco de la República Juan José Echavarría. Según las fuentes, Echavarría fue uno de los primeros que se le acercó a Fajardo para esta campaña y le ayudó a gestionar recursos. El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín ya ha dicho que, de ser presidente, sería su ministro de Hacienda. En la parte financiera está María Eugenia “Meña” Escobar, exsecretaria de Hacienda de Antioquia cuando Fajardo fue gobernador. Dicen que, si bien participa en los escenarios de más alto nivel de la campaña, su foco no son las decisiones políticas y estratégicas, sino financieras. La coordinadora de la campaña es Sara Moreno, caleña, quien lleva más de 17 años trabajando con Fajardo. Ella también participa de esos escenarios y, sobre todo, se encarga de ejecutar lo que se habla en esas conversaciones. Desde la campaña coinciden en que es una de las fichas más importantes.

Un dato curioso es que está casada con Juan Fernando Reyes Kuri, excandidato quemado del Nuevo Liberalismo, quien era ficha del alcalde Alejandro Éder. Hoy ese partido apoya a Paloma Valencia.

Otra figura que se ha hecho un lugar importante junto a Fajardo es su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla. En este momento, es la principal encargada de la recolecta de firmas para un referendo que pretende blindar la Constitución de 1991 de una Asamblea Constituyente.

Otras figuras más allá del círculo inmediato