Oviedo dice que haber propuesto a Uribe como eventual MinDefensa de Paloma “espantó al centro”

Tras la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Juan Daniel Oviedo habló sobre por qué cree que su candidatura no cuajó. En entrevista con El Tiempo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Valencia se refirió a por qué su campaña perdió las elecciones y dio varias razones.
“Primero, es importante reconocer que haber traído a Álvaro Uribe Vélez a la conversación de la “Gran Consulta”, nominándolo ministro de Defensa, espantó al centro. Incluso, generó en el país un sentimiento de contradicción”, dijo Oviedo.
“¿Por qué (el sentimiento)? Muchas personas respetamos el legado del expresidente, pero ya han pasado más de 20 años desde que dejó el poder”, agregó. Han sido 16; salió en 2010.
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