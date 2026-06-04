Oviedo dice que haber propuesto a Uribe como eventual MinDefensa de Paloma “espantó al centro”

Tras la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Juan Daniel Oviedo habló sobre por qué cree que su candidatura no cuajó. En entrevista con El Tiempo, quien fue la fórmula vicepresidencial de Valencia se refirió a por qué su campaña perdió las elecciones y dio varias razones. “Primero, es importante reconocer que haber traído a Álvaro Uribe Vélez a la conversación de la “Gran Consulta”, nominándolo ministro de Defensa, espantó al centro. Incluso, generó en el país un sentimiento de contradicción”, dijo Oviedo. “¿Por qué (el sentimiento)? Muchas personas respetamos el legado del expresidente, pero ya han pasado más de 20 años desde que dejó el poder”, agregó. Han sido 16; salió en 2010. Lea también: Oviedo pide debates entre Cepeda y De la Espriella para saber a quién apoyar: “no más cafés”

La propuesta sobre Álvaro Uribe Vélez y el Ministerio de Defensa

Lo dicho por Oviedo tiene que ver con una propuesta que hizo Valencia en una visita a Santa Rosa de Osos, Antioquia. Allí habló de nombrar a Uribe como ministro de Defensa en su gobierno. “Yo le tengo una misión a Antioquia. Yo tengo visto un ministro , yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática”. Volviendo a la crítica de Oviedo, dijo que “es distinto el hecho de que Paloma tenga un mentor, como ella lo dice que es Álvaro Uribe Vélez, no implica que el mentor entre a ser parte del gabinete con un mensaje de recuperar la seguridad democrática cuando los problemas de seguridad del país son muy diferentes”.

Tensiones internas: Las contradicciones públicas entre la fórmula presidencial

Otra razón que Oviedo dio de que la candidatura no haya despegado fue “la expresión del desacuerdo”. Frente a eso, dijo que “en Colombia la gente piensa que no estar de acuerdo es convertirse en ‘anti’. Cuando yo expreso públicamente ese desacuerdo, Paloma sale a decir que ‘ella es la presidenta y toma las decisiones’”. Esas declaraciones tuvieron que ver, justamente, con la propuesta de nombrar a Uribe ministro de Defensa. En diálogo con los medios, Oviedo dijo que no estaba de acuerdo. “Me parece que no es el mensaje (...), pero hay que respetarla, yo no la voy a cambiar a ella”. Luego, Valencia respondió “la presidenta soy yo”, cuando los medios le preguntaron qué pensaba de lo dicho por su compañero: ¿sumaban solo para ciertos temas y para otros “la presidenta era ella”? Ante eso, Oviedo explicó que si bien había unas reglas del juego con respecto a esas contradicciones en público, “parte del principio de la Gran Consulta fue dejar que pudiéramos ser cada uno elementos de una suma”.

Ataques ideológicos, machismo y homofobia en la contienda

Lo anterior, según Oviedo, “generó una confusión en la ciudadanía a la cual se sumó la incorporación del prejuicio machista y homofóbico. Desde el comienzo mi candidatura empezó a ser atacada por activistas cristianos, diciendo que yo promovía la hiper sexualización de los niños, el cambio de sexo en los niños”. En ese momento, Oviedo aprovechó para tirar un dardo a quien Paloma Valencia ya apoyó para la segunda vuelta: el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. “Ese ataque se sumó al ataque machista en contra de Paloma que inició Abelardo de la Espriella con su espectáculo ante periodistas mujeres en dos medios de comunicación importantes”, afirmó.

Análisis de un experto: Los errores estratégicos frente a Abelardo de la Espriella

Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política, los errores efectivamente le hicieron daño a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

“Primero, Paloma perdió tiempo atacando Cepeda cuando tenía que atacar a Abelardo, su contendor real en segunda. Él sí lo entendió y se dedicó a hacerle ‘guerra sucia’ a Paloma”, dijo Yepes. “Segundo, una fórmula vicepresidencial desde el principio generó tantos problemas de comunicación debió advertir que en caso de darse la fórmula no eran dos personas para sacar en público. Hubiera servido que Oviedo convenciera parte de centro y Paloma a la derecha y la centro derecha para arrinconar a Abelardo en los extremos”. Pero, dijo el experto, “los sacaron juntos en dos entrevistas y se evidenció lo que siempre se había visto. Ninguno estaba cómodo con el otro y eso generó muchos problemas de comunicación y falta de claridad hacia el votante”. Lea también: “Increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de homofobia, machismo e irresponsabilidad”: Oviedo Yepes agregó que “en el trasfondo hay una cosa de la que la gente no quiere hablar, y si se le pregunta a la gente dirán que es mentira. Pero este es un país machista y homofóbico. En parte, el gran peso que tenían ellos dos en un país así era convencer a los electores de que una mujer y un hombre abiertamente homosexual podían gobernar sin problema”. Bloque de preguntas y respuestas