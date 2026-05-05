Las 10 mayores fortunas del mundo de abril están en Estados Unidos

Los mayores ricos del mundo están concentrados en Estados Unidos. Las diez fortunas más caudalosas del planeta pertenecen a empresarios de ese país, reflejando el peso de su economía y de sus mercados financieros, que aportan el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

El listado publicado por Forbes reveló que esas fortunas crecieron aún más porque la bolsa de valores subió con fuerza. Esto hizo que, en conjunto, esos multimillonarios sumaran US$260.000 millones adicionales, alcanzando US$ 2,7 billones.

El informe destaca que, dentro de ese grupo, el magnate tecnológico Larry Page fue el que más creció, superando por primera vez los US$300.000 millones. Así escaló a convertirse en la segunda persona más rica del mundo, solo superado por Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

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El patrimonio de Page, que es cofundador de Google, creció en US$ 76.000 millones, hasta los US$ 313.000 millones, impulsado por un alza superior al 33% en las acciones de Alphabet, la matriz de Google.

En cambio, Musk sigue en el trono del hombre más rico con una fortuna estimada en US$782.000 millones. Sin embargo, fue el único del top 10 que registró pérdidas en el último mes.

Su patrimonio cayó US$35.000 millones (4%), principalmente por un ajuste en la valoración de su participación en SpaceX. Forbes redujo su estimación del 43% al 40%, tras un informe corporativo presentado en Alaska.