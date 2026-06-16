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Alianza Verde aprobó escisión de representante Juvinao, ¿puede armar “rancho aparte”?

La representante a la Cámara por Bogotá hizo la solicitud tras el apoyo de la colectividad a Iván Cepeda.

  • Catherine Juvinao fue reelegida representante a la Cámara por Bogotá para 2026-2030. Foto: Colprensa.
    Catherine Juvinao fue reelegida representante a la Cámara por Bogotá para 2026-2030. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alianza Verde aprobó la escisión de la representante Catherine Juvinao. La congresista por Bogotá la solicitó después de que estuvo en contra de la decisión de la colectividad de adherir a la campaña de Iván Cepeda.

“Es la oportunidad de reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta. ¡Vamos que vamos!”, escribió Juvinao en su cuenta de X.

Lea también: “Me acosté inquieto ese día, pero a las 4 a.m. respiré tranquilo”: registrador sobre votaciones

De la Alianza Verde también hicieron la solicitud el senador Jota Pe Hernández, el concejal de Bogotá Julián Sastoque, entre otros.

Juvinao hace parte del ala independiente de los Verdes. De hecho, apoyó al hoy presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022, pero después se declaró en independencia y en la práctica se convirtió en una de sus opositoras más vocales.

Cuando la Alianza Verde anunció su apoyo a Cepeda a mediados de abril, amenazando con sanciones internas a quienes no lo apoyaran, Juvinao dijo que no votaría por el candidato del Pacto Histórico y que pretendía seguir representando a su electorado “que es de centro en Bogotá, que estoy absolutamente convencida no se ve representado en esta decisión”. Hasta ahora, Juvinao ha dicho que votará en blanco.

Cuando el partido apoyó a Cepeda, la congresista dijo en un mensaje en sus redes sociales que “nuestro proyecto de cambio no se mimetizará con el petrismo, nuestra senda es ser una alternativa seria, institucionalista y sin corrupción”.

“Por duro que nos dé la polarización y la radicalización; por más que aceche la corrupción, las alianzas oscuras con grupos violentos y las amenazas de quienes ven en la Constitución un obstáculo para sus fines autoritarios, resistiremos”, añadió Juvinao.

¿Qué significa una escisión?

Ahora, ¿qué significa una escisión? ¿Qué sigue en el proceso? Ximena Echavarría, abogada experta en derecho electoral, explicó en qué consiste y cuáles son los pasos a seguir.

“La escisión es como un proceso de divorcio; cuando hay personas incómodas en un partido lo natural es que se puedan separar, en ese sentido se concibe a los partidos políticos como sociedades o empresas”, explicó Echavarría.

“Los partidos en sus estatutos definen cómo se llevan a cabo los procesos de escisión: cómo se establecen las mayorías, quiénes pueden votar. Una vez se toma la decisión bajo los requisitos que establecen los estatutos de cada partido, este debe enviarla ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para su aprobación”, agregó.

De aprobarse esa escisión, surge un nuevo partido político, explicó Echavarría. Y, en ese caso, la curul le queda perteneciendo al partido nuevo; es decir, Juvinao no pierde su curul para el periodo 2026-2030, a pesar de que fuera elegida por la Alianza Verde.

“El CNE debe aprobar, y con esa aprobación nace un nuevo partido político con una nueva personería jurídica. Con esa decisión, tiene que allegar al CNE el partido escindido la información de estatutos, nombre del partido, logo símbolos, listado de afiliados, para expedir la resolución y se incluya en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos - RUPYM”.

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