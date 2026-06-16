Alianza Verde aprobó escisión de representante Juvinao, ¿puede armar “rancho aparte”?

La Alianza Verde aprobó la escisión de la representante Catherine Juvinao. La congresista por Bogotá la solicitó después de que estuvo en contra de la decisión de la colectividad de adherir a la campaña de Iván Cepeda.

“Es la oportunidad de reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta. ¡Vamos que vamos!”, escribió Juvinao en su cuenta de X.

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De la Alianza Verde también hicieron la solicitud el senador Jota Pe Hernández, el concejal de Bogotá Julián Sastoque, entre otros.

Juvinao hace parte del ala independiente de los Verdes. De hecho, apoyó al hoy presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta de 2022, pero después se declaró en independencia y en la práctica se convirtió en una de sus opositoras más vocales.

Cuando la Alianza Verde anunció su apoyo a Cepeda a mediados de abril, amenazando con sanciones internas a quienes no lo apoyaran, Juvinao dijo que no votaría por el candidato del Pacto Histórico y que pretendía seguir representando a su electorado “que es de centro en Bogotá, que estoy absolutamente convencida no se ve representado en esta decisión”. Hasta ahora, Juvinao ha dicho que votará en blanco.

Cuando el partido apoyó a Cepeda, la congresista dijo en un mensaje en sus redes sociales que “nuestro proyecto de cambio no se mimetizará con el petrismo, nuestra senda es ser una alternativa seria, institucionalista y sin corrupción”.

“Por duro que nos dé la polarización y la radicalización; por más que aceche la corrupción, las alianzas oscuras con grupos violentos y las amenazas de quienes ven en la Constitución un obstáculo para sus fines autoritarios, resistiremos”, añadió Juvinao.