Así se mueven Cepeda y De la Espriella a cinco días del voto final

Comenzó la recta final hacia las elecciones presidenciales. Los días que quedan serán una especie de cuarentena política, al menos de cara al público, porque en plazas y tarimas ya nadie podrá salir a cazar votos; o al menos eso dice la ley.
Aunque las últimas encuestas favorecen a Abelardo de la Espriella en su disputa contra Iván Cepeda, todavía queda camino por recorrer. Además, esta es una elección atípica; ambos candidatos llegaron a esta instancia con más del 40 % de los votos, una señal clara de la profunda división que atraviesa el país.
Hasta ahora, no parece que vaya a haber nuevas adhesiones o apoyos en lo que resta, ya que la mayoría de partidos políticos y figuras relevantes parecen estar jugados por una u otra candidatura, o simplemente por dejar en libertad a sus votantes. Eso sí, habría excepciones como la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Qué dicen los expertos?