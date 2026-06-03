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Así estarían presionando las disidencias a comunidades de Nariño para votar por Cepeda

El candidato aseguró que se trata de una estrategia para afectar su imagen y reiteró que rechaza cualquier intento de coacción sobre los votantes.

  • Disidencias piden constancia del voto a favor de Iván Cepeda. Foto: Colprensa
    Disidencias piden constancia del voto a favor de Iván Cepeda. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Como ocurrió durante la primera vuelta presidencial, vuelven a surgir denuncias sobre presuntas presiones de las disidencias para influir en el voto a favor de Iván Cepeda. Aunque las intimidaciones de grupos armados contra la población son una práctica recurrente en varias regiones del país, cobran especial gravedad en época electoral. A menos de tres semanas de la segunda vuelta, ya comienzan a conocerse nuevos casos de presunto constreñimiento electoral.

Como en los municipios de Leiva, El Rosario y Policarpa, en Nariño, donde los habitantes aseguran que las disidencias estarían promoviendo la candidatura de Iván Cepeda mediante reuniones obligatorias y restricciones a la movilidad.

Según las denuncias reveladas por La FM, desde el pasado lunes...

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