Así estarían presionando las disidencias a comunidades de Nariño para votar por Cepeda

Como ocurrió durante la primera vuelta presidencial, vuelven a surgir denuncias sobre presuntas presiones de las disidencias para influir en el voto a favor de Iván Cepeda. Aunque las intimidaciones de grupos armados contra la población son una práctica recurrente en varias regiones del país, cobran especial gravedad en época electoral. A menos de tres semanas de la segunda vuelta, ya comienzan a conocerse nuevos casos de presunto constreñimiento electoral. Como en los municipios de Leiva, El Rosario y Policarpa, en Nariño, donde los habitantes aseguran que las disidencias estarían promoviendo la candidatura de Iván Cepeda mediante reuniones obligatorias y restricciones a la movilidad. Según las denuncias reveladas por La FM, desde el pasado lunes...