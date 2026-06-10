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Reforzarán esquemas de seguridad de candidatos en medio de acusaciones mutuas de autoatentados

La decisión fue anunciada por el Ministerio del Interior, luego de una reunión con varias agencias de seguridad.

  • El esquema de protección de Abelardo de la Espriella incluye agentes de seguridad privada contratados por su campaña. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    El esquema de protección de Abelardo de la Espriella incluye agentes de seguridad privada contratados por su campaña. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El Ministerio del Interior anunció que los esquemas de seguridad de las campañas presidenciales serán reforzados de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en medio de acusaciones mutuas de presuntos autoatentados entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En un comunicado expedido en la noche de este martes, la cartera liderada por Armando Benedetti expuso que la decisión fue tomada tras un análisis de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE), que integra a diferentes agencias de seguridad y que ya ajustó su reunión N°23.

El anillo de seguridad reforzado no solo protegería a los aspirantes, sino también a sus fórmulas vicepresidenciales y miembros claves de sus campañas.

“Durante la sesión analizamos los niveles de riesgo, las alertas vigentes y los requerimientos presentados por las campañas para adoptar acciones preventivas. De esta manera, fortalecemos la capacidad de respuesta institucional frente a cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los candidatos o afectar el normal desarrollo de la contienda electoral”, indicó el ministerio.

La entidad no mencionó las acusaciones de posibles autoatentados de los contendores políticos, aunque de manera extraoficial fuentes del Gobierno relataron que en la reunión sí se tocó ese tema.

El cruce de mensajes entre Cepeda y De la Espriella

Las alarmas se dispararon desde el pasado lunes festivo (junio 8), por un cruce de mensajes entre los candidatos por la red social X.

“Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral. Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, publicó Iván Cepeda.

Y añadió que “este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta”.

Según el aspirante del continuismo, esa información la pondría en conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección.

Su contendor, Abelardo de la Espriella, le contestó que “a nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”.

A pesar de los señalamientos, EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales respondieron de manera extraoficial que todavía están esperando que los aspirantes hagan llegar sus respectivas denuncias, para tomar las medidas correspondientes.

A la fecha no se han creado noticias criminales en la base de datos de la Fiscalía referidas a presuntos autoatentados. Fuentes judiciales señalaron que por ahora solo se están investigando denuncias formales por el delito de amenazas.

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