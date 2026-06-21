Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador

Colombia habló en las urnas: los resultados de la segunda vuelta presidencial dieron como virtual ganador a Abelardo de la Espriella para la presidencia del período 2026-2030, un abogado que a través de su programa y en entrevistas expuso algunas propuestas que generaron polémica entre sus detractores.

De la Espriella, que cumplirá 48 años el próximo 31 de julio, se convertirá en el segundo presidente más joven en la historia reciente de Colombia detrás de Iván Duque, quien recibió el mandato a sus 42 años. El jurista superó virtualmente en una reñida contienda electoral al senador Iván Cepeda.

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Avalado por firmas, el abogado penalista se presentó durante la campaña como una persona alejada de los partidos tradicionales, con mano dura sobre la criminalidad y un opositor a la burocracia en exceso y a las políticas implementadas en el gobierno de Gustavo Petro. Con esa imagen, el candidato se convirtió en el rostro de la oposición a la administración saliente el próximo 7 de agosto, quienes tal vez esperan cambios contundentes en el rumbo del país.

Pero esa visión de país podría traer modificaciones polémicas con implicaciones internacionales como la eventual salida de Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), tal como como lo insinuó De la Espriella en una entrevista con Luis Carlos Vélez.

“Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, aseguró ante el periodista, agregando que esta decisión se enmarcaría en reducir gastos que considera innecesarios para Colombia.

Sobre esto último, dentro de las propuestas polémicas del jurista relacionadas con los “gastos innecesarios” está la de una reducción del Estado en un 40 %. La disminución, según ha explicado el virtual vicepresidente electo José Manuel Restrepo en medios radiales, se haría teniendo en cuenta la “realidad económica y financiera de cada una de las instituciones del Estado”.

La iniciativa que ha complementado una narrativa en contra de los burócratas no ha sido detallada en el plan de gobierno respecto a la forma en la cual se haría esa reducción, sin embargo, según declaraciones en campaña, esta se haría realidad mediante la eliminación de embajadas, ministerios y consulados, dejando una incertidumbre sobre hasta dónde se puede disminuir el tamaño del Estado sin afectar la ejecución de actividades claves para el país.

Actualmente, dentro del Estado colombiano hay 19 ministerios, pero uno de ellos ya desaparece que es el de la Igualdad. Respecto a esta cifra, quien hizo una disminución fusionando algunos fue Álvaro Uribe Vélez quien administró el país con 13 ministerios en donde destaca la fusión del Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud bajo el nombre de Protección social y el Ministerio del Interior y Justicia.

En cuanto a su estructura internacional, Colombia cuenta con más de 65 embajadas, de las cuales, 10 fueron creadas en el gobierno de Gustavo Petro, siendo la mayoría en Medio Oriente y África. Además de estas, hay 111 consulados y misiones permanentes como la FAO que en un principio fue liderada por el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.