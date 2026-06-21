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Megacárceles, reducción del Estado y regreso de fumigaciones: lo que espera a Colombia con Abelardo de la Espriella como virtual ganador

Tras confirmarse la virtual victoria de Abelardo de la Espriella en las urnas, el país está a la expectativa por el cumplimiento de algunas de sus propuestas que generaron debate durante la campaña. Estas son algunas de ellas.

  • Abelardo de la Espriella será el presidente en el período 2026-2030 tras ser el virtual ganador de la segunda vuelta presidencial. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
    Abelardo de la Espriella será el presidente en el período 2026-2030 tras ser el virtual ganador de la segunda vuelta presidencial. Fotos: Colprensa y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Colombia habló en las urnas: los resultados de la segunda vuelta presidencial dieron como virtual ganador a Abelardo de la Espriella para la presidencia del período 2026-2030, un abogado que a través de su programa y en entrevistas expuso algunas propuestas que generaron polémica entre sus detractores.

De la Espriella, que cumplirá 48 años el próximo 31 de julio, se convertirá en el segundo presidente más joven en la historia reciente de Colombia detrás de Iván Duque, quien recibió el mandato a sus 42 años. El jurista superó virtualmente en una reñida contienda electoral al senador Iván Cepeda.

Lea también: Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda

Avalado por firmas, el abogado penalista se presentó durante la campaña como una persona alejada de los partidos tradicionales, con mano dura sobre la criminalidad y un opositor a la burocracia en exceso y a las políticas implementadas en el gobierno de Gustavo Petro. Con esa imagen, el candidato se convirtió en el rostro de la oposición a la administración saliente el próximo 7 de agosto, quienes tal vez esperan cambios contundentes en el rumbo del país.

Pero esa visión de país podría traer modificaciones polémicas con implicaciones internacionales como la eventual salida de Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), tal como como lo insinuó De la Espriella en una entrevista con Luis Carlos Vélez.

“Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, aseguró ante el periodista, agregando que esta decisión se enmarcaría en reducir gastos que considera innecesarios para Colombia.

Sobre esto último, dentro de las propuestas polémicas del jurista relacionadas con los “gastos innecesarios” está la de una reducción del Estado en un 40 %. La disminución, según ha explicado el virtual vicepresidente electo José Manuel Restrepo en medios radiales, se haría teniendo en cuenta la “realidad económica y financiera de cada una de las instituciones del Estado”.

La iniciativa que ha complementado una narrativa en contra de los burócratas no ha sido detallada en el plan de gobierno respecto a la forma en la cual se haría esa reducción, sin embargo, según declaraciones en campaña, esta se haría realidad mediante la eliminación de embajadas, ministerios y consulados, dejando una incertidumbre sobre hasta dónde se puede disminuir el tamaño del Estado sin afectar la ejecución de actividades claves para el país.

Actualmente, dentro del Estado colombiano hay 19 ministerios, pero uno de ellos ya desaparece que es el de la Igualdad. Respecto a esta cifra, quien hizo una disminución fusionando algunos fue Álvaro Uribe Vélez quien administró el país con 13 ministerios en donde destaca la fusión del Ministerio del Trabajo y Ministerio de Salud bajo el nombre de Protección social y el Ministerio del Interior y Justicia.

En cuanto a su estructura internacional, Colombia cuenta con más de 65 embajadas, de las cuales, 10 fueron creadas en el gobierno de Gustavo Petro, siendo la mayoría en Medio Oriente y África. Además de estas, hay 111 consulados y misiones permanentes como la FAO que en un principio fue liderada por el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

Continuando con lo internacional, uno de los gobernantes por los cuales De la Espriella ha demostrado admiración es por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha liderado una batalla contra las pandillas en el país centroamericano. Haciendo alusión a esa política de seguridad, el abogado propuso la creación de 10 megacárceles en Colombia.

Para la creación de estas y ante la duda que surge sobre los recursos que se utilizarán, el presidente electo ha dicho en campaña que estas se harían mediante concesiones mixtas con participación del sector privado nacional y actores internacionales a través de concesiones otorgadas por el Estado.

Si bien parece estar clara la forma sobre cómo se financiarían estas obras, el debate va respecto al modelo, pues el presidente Bukele ha enfrentado cuestionamientos por organizaciones no gubernamentales y otros países respecto a posibles violaciones de los derechos humanos en el interior de estos lugares.

Los defensores de derechos humanos son otros que han expresado preocupación por algunas propuestas del jurista De la Espriella, igual que los ambientalistas, por el ruido que ha generado la posible implementación del fracking bajo la administración del gobernante electo.

La implementación de esta perforación en el subsuelo para extraer petróleo y gas natural que pueden estar atrapados en formaciones rocosas compactas se daría luego de una suspensión de contratos de exploración por parte del gobierno Petro bajo la idea de liderar una transición energética.

Sin embargo, el último reporte del Foro Económico Mundial indicó que Colombia retrocedió ocho puestos durante estos cuatro años en el ranking que mide lo preparadas que están las naciones para dejar los combustibles fósiles.

En dicho listado, el país aparece en el puesto 43 de 120 naciones con una calificación de 60,2 puntos, una cifra que está por encima del promedio mundial que es 57,3 puntos pero que la pone por debajo del puesto 35 que era donde estaba en el 2022. Este estudio reveló que Colombia tiene un sistema eléctrico limpio, pero las condiciones para mantenerlo se están debilitando.

Ante este escenario, si bien hay preocupación de los ambientalistas, también hay inquietud sobre sectores económicos que al día de estas elecciones desconocen las reservas que tiene el país de petróleo y gas en el subsuelo. Pese a aún desconocerse este dato, el sindicato de la USO en Ecopetrol ha sostenido que el fracking es necesario para garantizar la continuidad de las reservas energéticas del país y asegurar la viabilidad de la empresa estatal en el largo plazo.

Otro regreso que se podría dar con la victoria en las urnas de Abelardo de la Espriella es el de las fumigaciones aéreas, pues su plan de gobierno resaltó que ante la “producción potencial de más de 3000 toneladas de cocaína” se volverá a “todas las formas de erradicación de la coca, desde la fumigación aérea hasta las formas de sustitución manual de cultivos, a la destrucción sistemática de laboratorios, a la interdicción sobre corredores estratégicos y a la persecución real de finanzas y cabecillas que serán extraditados a la mayor brevedad”.

A partir del 7 de agosto, el jurista será el nuevo residente de la Casa de la Nariño. El país está a la expectativa de si estas iniciativas las convertirá en realidad y cómo sacudirá su llegada al máximo cargo del Ejecutivo, donde también, según anunció en campaña, desde su primer día intervendrá con un paquete de 90 decretos.

Siga leyendo: Los 90 decretos con los que Abelardo espera sacudir el país desde el 7 de agosto si gana las Presidencia

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