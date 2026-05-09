Abelardo de la Espriella denuncia supuesto plan para asesinarlo con francotirador en plena campaña

Mediante un video difundido en redes sociales, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció un supuesto plan para asesinarlo durante su campaña política a través de un ataque con francotirador.

De la Espriella afirmó que recibió información de “una fuente de inteligencia de alto nivel” según la cual se estaría preparando un atentado en su contra, con presunta participación de integrantes de organismos oficiales y de la Dirección Nacional de Inteligencia. “Esto no es un rumor, es una amenaza real”, aseguró, y sostuvo que el presunto plan atentaría no solo contra su vida sino contra la democracia.

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El candidato relacionó las amenazas con el contexto de seguridad del país y lanzó críticas contra el Gobierno: “Esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el Gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz”.

También solicitó atención especial de seguridad a la Embajada de Estados Unidos, argumentando su ciudadanía estadounidense, y anunció el fortalecimiento de sus esquemas de protección. “Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo”, expresó.