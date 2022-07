Nadie, salvo el visitador real Juan Antonio Mon y Velarde Cienfuegos y Valladares, hubiera hecho ese vaticinio cuando Antioquia era la tierra más pobre y atrasada del Virreinato, ahogada en la corrupción oficial y el hambre. Por eso sería una injusticia no cerrar este especial del Nuevo Milagro Antioqueño sin decirle a Mon y Velarde que su apuesta, en parte, se cumplió 233 años después. Tenía toda la razón.

Había mucha probabilidad de que ese augurio hecho por allá en 1789 fallara. Casi cien a uno estaban las apuestas. Y no era para menos. Antes de que el oidor real llegara a estas tierras, el último informe que había llegado al Virrey, en 1783, sentenciaba la suerte de esta gente: “La provincia, se advierte, con lastimera compasión del que la ve y conoce, está casi en las últimas agonías de su ruina”, escribía el gobernador Francisco Silvestre.

Y es que grande había sido la prosperidad de los primeros tiempos cuando el oro se encontraba sin forzar mucho el ojo, tanto, que los indígenas lo cambiaban por almudes de maíz. Pero la ambición y voracidad de los conquistadores arrasaron con los primitivos y ya con los bolsillos llenos, los mercaderes saltaron del barco y abandonaron estas tierras.

Entonces, las minas ya no producían por falta de indígenas y de esclavos y no había esclavos porque las minas no daban ni cinco. Nada había en ese Siglo XVIII, ni capitales, ni industrias, ni herramientas; lo único que abundaba era la pobreza y el desempleo.

La sentencia de Francisco Silvestre fue la última de tantas. La primera fue mucho antes, en 1663, del general Gonzalo Rodríguez de Monroy, cuando pidió ayuda de la Corona: “(...) con motivo de cuatro años de escasez han muerto de hambre muchos esclavos”. Otra alerta al Virrey la hizo el gobernador Antonio Manso Maldondo en 1729: “hágalo vuestra majestad, así para bien de esta provincia, ya en los últimos términos de aniquilarse”.