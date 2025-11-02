Especial Medellín 350 años: El poder transformador de la cultura, el regalo de Comfama para Medellín en sus 350 años

Medellín es una ciudad afortunada, pero sobre todo con visión. Su presente es fruto de decisiones acertadas tomadas hace muchos años. En septiembre de 1944, nació en la ciudad la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y una década después, en 1954, ese gremio, 45 empresarios y un grupo de trabajadores sindicalizados crearon la primera caja de compensación familiar del país: Comfama, una entidad pensada para apoyar a las familias y mejorar su calidad de vida.
Desde hace 71 años, Medellín y Comfama han recorrido el mismo camino, al trabajar por el bienestar de las familias y fortaleciendo el tejido social, a través de programas de salud, educación y cultura, entre otros, para transformar vidas y comunidades.
Que los 350 años de Medellín sean la excusa para mostrar el amor de Comfama por la ciudad.