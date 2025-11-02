Especial Medellín 350 años: Consejeros de alto nivel hacen posible la Estrategia Clúster

“Si quisiéramos salir al mercado a buscar las personas más idóneas y competentes para conformar los consejos asesores de los clústeres, aun pagando, no lograríamos encontrar la experiencia y la capacidad de ustedes”. Esa frase la dijo la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez, a los empresarios que conforman los consejos asesores de los ocho clústeres estratégicos conformados en Medellín y Antioquia, y que acompañan estas iniciativas asociativas y de desarrollo desde un compromiso con la región y con el crecimiento económico, aportando su experiencia, sin derivar de ello beneficios económicos o réditos para un negocio puntual.
De la Estrategia Clúster se viene hablando desde 1994 cuando el académico Michael Porter planteó la necesidad de profundizar los esfuerzos en Medellín en aquellas actividades en las cuales había mayores ventajas competitivas. De allí vinieron la identificación de esa especialización productiva y sus actividades prioritarias, la estructuración de planes de trabajo, el establecimiento del modelo de gobernanza y, quizá lo más complejo pero que pondría piedras sólidas al basamento de todo: la consolidación de relaciones de confianza para cooperar, para creer y para crecer juntos.
En noviembre del año 2006 fue presentado el primero de los clústeres, Energía Eléctrica (hoy, Energía Sostenible) y actualmente son ocho iniciativas trabajando incluso de manera articulada entre industrias que antes parecían aisladas y cuyo desarrollo actual es impensable si no es en red. Moda, Medellín Health City, Hábitat Sostenible, Turismo, Negocios Digitales, Agroalimentario, e Industrias Creativas, complementan el grupo que hoy tiene foco en el desarrollo de nuevos negocios, más modernos, más sostenibles, más globales.
¿Qué es un consejo asesor?
Cada clúster cuenta con un grupo de empresarios que hacen parte de la industria específica y que, por su conocimiento, complementariedad en la cadena de valor, y compromiso con el desarrollo, se vinculan de manera voluntaria y sin estipendio alguno para orientar, ver nuevas perspectivas de negocios y nutrir desde el sector real estas iniciativas de carácter colectivo. No son una junta directiva; son más una voz cercana de primerísimo nivel.
“Son personas que piensan en el bienestar de la región, en el bienestar de todos. Regalan su tiempo para hablarnos al oído y darnos línea: póngale cuidado a esta oportunidad, calcule este riesgo y eso sólo lo hacen empresarios con unas características muy particulares”, señala Fredy Pulgarín, vicepresidente de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio.
En el mismo sentido se expresa María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de la alcaldía de Medellín, administración aliada de esta iniciativa: “este trabajo se traduce en oportunidades para la gente y en ello trabajan la Cámara, los empresarios y la Alcaldía; así se genera empleo, inversión y crecimiento económico”.