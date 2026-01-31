Camine conmigo: descubra las Cuevas del Higuerón en Envigado

Mucho antes de que alguien hablara de senderismo, las montañas de Envigado ya estaban atravesadas por pies descalzos, por trueques, por silencios largos y por cargadores de historia. Estos senderos —que hoy recorremos con botas y mochilas— fueron primero caminos reales: rutas indígenas, luego coloniales, más tarde corredores del cacao que llegaba hasta La Chocolatería. Quizás por eso, cuando uno entra a las Cuevas del Higuerón, no siente que está llegando a un lugar nuevo, sino regresando a algo antiguo.
Le puede interesar: Camine conmigo: Travesía El Retiro–Fredonia, cuando caminar se vuelve medicina
Y ahora sí, comienza la caminata.
No desde la cima.
No desde la épica.
Sino desde lo cotidiano.
Para poder llegar a las cuevas, primero hay que tomar un bus que va directo al sector de El Salado, un trayecto de unos 40 minutos. También es posible subir caminando desde el parque principal del municipio o hacerlo en transporte privado. En mi caso, preferí subir en transporte privado porque mi compañía sería mi perrita-Valkiria-. Y este recorrido, hay que decirlo, es toda una aventura para nuestras mascotas: el sendero se presta para llevarlas.
Nos bajamos en una curva donde comienza un bosque de pinos, estiramos un poco las piernas —como quien despierta al cuerpo de una siesta urbana— y avanzamos.
A partir de aquí el paisaje cambia de ritmo: el bosque se cierra un poco más, aparecen los afluentes que alimentan la quebrada Ayurá y el sonido del agua empieza a acompañar los pasos como un metrónomo natural.
Este tramo, aunque sigue siendo amable, ya anuncia lo que vendrá después: la mayor parte del recorrido será en descenso. Eso cansa más de lo que uno cree. Un bastón ayuda pero si no tiene uno, caminar sin afán también.