Así es el tráiler de House of the Dragon 3: el regreso de los dragones ya tiene fecha de estreno

HBO Max ha publicado el tráiler oficial de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que da continuidad a la Danza de los Dragones en su momento de mayor tensión narrativa. Se trata de uno de los anuncios más esperados por los seguidores del universo de Juego de Tronos, una de las principales franquicias de la plataforma de streaming.
El estreno está previsto para el 21 de junio de 2026, en lo que la plataforma anticipa como uno de los grandes lanzamientos televisivos del año. La serie, precuela de Juego de Tronos, está ambientada aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos de la ficción original y se centra en la historia de la Casa Targaryen.
El avance refuerza el tono de guerra abierta en Poniente, con una frase que condensa el clima político de la temporada. “No habrá dudas sobre quién fue elegido por los dioses para gobernar”. La narrativa retoma el avance de Rhaenyra Targaryen y los Negros hacia Desembarco del Rey, en su propósito de reforzar su derecho al Trono de Hierro.
Entérese: ¡Confirmado! ‘La Casa del Dragón’ inicia rodaje de su tercera temporada con nuevas caras”