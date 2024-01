Se sabe, también sin muchos detalles que Disney programó dos películas no especificadas de “Star Wars” para 2026.

Jon Favreu tiene una larga trayectoria cinematográfica. Como actor, ha trabajado en películas como Daredevil (2003), El Lobo de Wall Street (2013), Iron Man 3 (2013) y Chef (2014), al lado de Sofía Vergara, Spider-man: No way home (2021) Estando detrás de la pantalla, su participaciones no son pocas, como director, se cuentan, entre otras, The Mandaloria (2019), El Rey León (2019), Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010) y varias temporadas de la serie The Office. Como productor ejecutivo se incluyen, Los Vengadores (2012), Iron Man 3 (2013), Vengadores: La Era de Ultrón (2015) y muchas más.

Así, pues, Favreu tiene experiencia de sobra en el universo cinematográfico y entre súper héroes y aventuras de todo tipo.