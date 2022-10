La mayor parte de las diez canciones fue compuesta por Alex Turner , el vocalista y líder de la agrupación. La entrega de este nuevo trabajo discográfico se dio a cuenta gotas: el 29 de agosto se dio a conocer el tema There’d Better Be A Mirrorball , cuyo videoclip fue el estreno de Turner en la dirección audiovisual. Un mes después se lanzó Body Paint , una composición con un fuerte acento beatle.

Grabado entre París y Londres en el verano de 2021, The Car es el séptimo álbum de estudio de la banda inglesa Arctic Monkeys , uno de los emblemas de la música indie actual.

La portada del disco es una fotografía tomada por el baterista de la banda Matt Helders.

Fundado a mediados de 2002 en Sheffield, sur de Inglaterra, el grupo está compuesto Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley, además de Helders. En el pasado hizo parte Andy Nicholson. En 2013 alcanzaron la fama mundial con el disco AM, cuya canción más emblemática es Do I Wanna Know?

También el grupo llamó la atención de las audiencias internacionales por la versión que hicieron de Come Together, de The Beatles, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2013.