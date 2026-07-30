Petro culpó a Angie Rodríguez por decisión del Consejo de Estado de frenar traslado de recursos a UNGRD

Este miércoles, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de dos disposiciones clave del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para permitir el traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El mandatario, como es costumbre, respondió a la decisión por medio de su cuenta de X. Así, mientras el Consejo recalcó que el presidente no puede cambiar la repartición del gasto público sin aprobación del Congreso, Gustavo Petro calificó la medida de injusta, pues aseguró que era una forma de prepararse para enfrentar el fenómeno de El Niño.