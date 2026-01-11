Así se grabó The night manager en Medellin, “superó mis expectativas”: Tom Hiddleston en exclusiva

En agosto de 2024 se grabó en Medellín, Cartagena y Girardot (Cundinamarca), parte de la segunda temporada de The night manager o El infiltrado (en español), la serie que sigue al espía británico Jonathan Pine en su deseo de capturar a un peligroso traficante de armas, también británico, cuyo poder se expande por el mundo. Este domingo 11 de enero se estrenaron por Prime Video los tres primeros episodios –de seis– de esta nueva entrega que regresa 10 años después y que tiene a Colombia como personaje de la historia.
Esta serie fue protagonizada en su primera temporada, en 2016, por un elenco de lujo: Tom Hiddleston, Olivia Colman, Hugh Laurie, Tom Hollander y Elizabeth Debicki. Y ahora regresa con Hiddleston y Colman acompañados de Indira Varma, Hayley Squires, y los latinos Diego Calva y Camila Morrone.
Además, Hiddleston –que recibió por esta serie el primer y hasta ahora único Globo de Oro de su carrera como Mejor actor de miniserie– se involucró como productor de este retorno que requería decisiones de peso como dónde ubicar la continuidad de una historia que fue tan exitosa 10 años atrás.