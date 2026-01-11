Así se grabó The night manager en Medellin, “superó mis expectativas”: Tom Hiddleston en exclusiva

En agosto de 2024 se grabó en Medellín, Cartagena y Girardot (Cundinamarca), parte de la segunda temporada de The night manager o El infiltrado (en español), la serie que sigue al espía británico Jonathan Pine en su deseo de capturar a un peligroso traficante de armas, también británico, cuyo poder se expande por el mundo. Este domingo 11 de enero se estrenaron por Prime Video los tres primeros episodios –de seis– de esta nueva entrega que regresa 10 años después y que tiene a Colombia como personaje de la historia. Esta serie fue protagonizada en su primera temporada, en 2016, por un elenco de lujo: Tom Hiddleston, Olivia Colman, Hugh Laurie, Tom Hollander y Elizabeth Debicki. Y ahora regresa con Hiddleston y Colman acompañados de Indira Varma, Hayley Squires, y los latinos Diego Calva y Camila Morrone. Además, Hiddleston –que recibió por esta serie el primer y hasta ahora único Globo de Oro de su carrera como Mejor actor de miniserie– se involucró como productor de este retorno que requería decisiones de peso como dónde ubicar la continuidad de una historia que fue tan exitosa 10 años atrás.

¿Por qué escogieron Colombia como locación de El infiltrado (The night manager)?

Antes de responder esa pregunta hay que aclarar varios puntos. La historia de The night manager y su espía Jonathan Pine, nació de la brillante mente literaria de John Le Carré (un maestro de la novela de espías) en el libro con el mismo nombre publicado en 1993. Tras el éxito televisivo de esa primera temporada –que se puede ver en Prime Video– había un deseo conjunto del escritor, de los productores y del mismo Hiddleston, de una segunda entrega y de darle continuidad a la historia, pero con la llegada de la pandemia y tras la muerte de le Carré, se dilató un poco. John Le Carré, cuyo nombre de pila era David Cornwell, fue espía en la vida real en los servicios de inteligencia británicos (MI5 y MI6) durante la Guerra Fría, y por eso fue asequible para él novelar sus propias experiencias y mostrar que los espías eran todo menos lo glamuroso de un James Bond. Jonathan Pine era, según lo cuenta Hiddleston, el mismo Le Carré y por eso, aunque no hubiera otro libro, el quería que la serie continuara. Le puede interesar: Se adelantó el estreno de Fallout y su segunda temporada, ¿cuándo y dónde verla? La revista GQ narra como, tras la muerte de Le Carré en 2020 (a sus 89 años), “sus hijos Simon y Stephen Cornwell acudieron a Hiddleston con la versión de la segunda temporada que su padre había deseado. La idea surgió de un sueño que tuvo David Farr, el guionista de la primera entrega”. Farr lo cuenta así: “Estaba en la cama a finales de 2020 y hacía mucho que no pensaba en The night manager. De repente, me vino a la mente la imagen de un niño pequeño en un monasterio (papel de Diego Calva), esperando a su padre. Me di cuenta de quiénes eran ese niño y su padre, y todo conectó con la primera temporada”.

Y ahí viene la otra punta de la historia: la novela literaria tenía a Colombia y a los narcos como destino de venta del traficante de armas británico. Pero esas primeras locaciones del libro no fueron las mismas en la serie porque de 1993 a 2016, cuando se adaptó a la televisión, el tráfico de armas era un problema mayúsculo en territorios del Medio Oriente. Situación clara para Le Carré y por eso esa primera entrega se grabó en Marruecos y Egipto. Ahora, para la segunda temporada, persistía la idea de darle más color a la serie y alejarse de los típicos espías ingleses, hombres con abrigos grises en un Londres lluvioso y por eso entra de nuevo Colombia en la ecuación –la idea inicial de Le Carré en su libro–, pero esta vez no con narcos sino con las armas para grupos armados ilegales y la complicidad incluso del gobierno británico. “Lo que quería hacer esta vez era continuar esa explosión de color, así que nos fuimos a Colombia, que es fundamentalmente una nación colorida. Tiene más frutas que cualquier otro país del mundo. Quería explorar cómo se podía tener un drama de espías de alta tensión en un paisaje muy vívido, no en uno oscuro y gris”, detalló Farr en las notas de producción.

Tom Hiddleston corriendo por las calles de Medellín

Esta es una de las escenas en las que el actor persigue a unos maleantes en plena Alpujarra. FOTO Cortesía Prime Video

El tráiler, presentado a comienzos de diciembre del año pasado, dejaba ver de nuevo el suspenso de una historia que no se detuvo en el tiempo y al actor Tom Hiddleston, como Jonathan PIne corriendo por la Alpujarra, lugar de las oficinas de los gobernantes de turno de Medellín y Antioquia.

En 2024 –y gracias a la fama que acarrea el británico tras interpretar a Loki, en el universo cinematográfico de Marvel– fueron muchos los videos en redes sociales y preguntas que salieron sobre qué estaba grabando en Medellín. Ahora llegó el momento de conocer en detalle esta producción y EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de hablar con el actor –en exclusiva para Colombia– sobre esta experiencia en nuestra ciudad. Le puede interesar: Tom Hiddleston fue visto en Medellín, ¿qué hace el actor británico en Manrique?



Una de sus escenas favoritas de la serie es, sin duda, esa persecución por las calles de Medellín en la que incluso agarra una moto para seguir a los maleantes. Era la primera vez de Hiddleston en Colombia, su primera vez en América Latina. ¿Llenó sus expectativas? “Las superó por completo”, nos dijo. “Descubrí la gente, la energía, la cultura y el ambiente, enormemente acogedores, llenos de energía, vibrantes y coloridos, con una comida y música fantásticas. Todos los diferentes lugares que visitamos en Colombia resonaron con la autenticidad y nos aportaron mucho en la narrativa”. Sobre la capital de Antioquia, en concreto, anotó: “Medellín es única. Nunca había estado en una ciudad que se hubiera desarrollado en un valle como este, en una cuenca con las montañas circundantes, y luego la ciudad como ancla en el medio y tanta variedad en la ciudad misma”.

Una de las escenas de The night manager en el centro de Medellín, en el hotel Nutibara. FOTO Cortesía prime video

Es que Hiddleston y parte del elenco se estuvieron moviendo por toda la ciudad durante cuatro semanas y media. AG Studios, empresa colombiana a cargo del servicio de producción para InkFactory / Amazon MGM Studios, le confirmó a EL COLOMBIANO que The night manager se grabó en espacios como el cementerio de Belén y sectores de ese barrio como San Bernardo. También en un mirador de El Poblado, en la Comuna 13, en el centro Administrativo La Alpujarra, el Hotel Nutibara, las calles de El Poblado, en una casa en Las Palmas y hasta se metieron en la Línea A del Metro. También tuvieron locaciones en Copacabana. “Grabamos también una semana en Cartagena y unos días en Girardot, cerca de Bogotá”, precisó el mismo Hiddleston quien añadió que sufrió un poco con el calor de este municipio cundinamarqués: “Para alguien con complexión celta (piel clara y rasgos propios del norte de Europa) fue más calor del que probablemente mi cuerpo está acostumbrado, pero nos brindó todo lo que necesitábamos y el equipo colombiano fue excepcional, amable, atento e instructivo. Tenemos que agradecer a tantas personas por que fue algo importante para nosotros”. El equipo colombiano fue grande en esta producción que se grabó en el país con el beneficio del Certificado de Inversión Audiovisual CINA, gracias al apoyo de la Comisión Fílmica. En los créditos se menciona a dicha entidad y además al Gobierno Nacional, a la Alcaldía de Medellín y a la Comisión Fílmica de Medellín. “Según cifras reportadas a Proimágenes Colombia, la producción contó con un total de 415 personas entre crew (equipo técnico y humano que trabaja detrás de cámaras), cast (elenco) y back office (funciones administrativas y técnicas), de las cuales 326 fueron colombianas y durante las jornadas de grabación en Colombia, el promedio fue de 300 personas en set”, nos confirmó la productora nacional.

La producción contó con un equipo de 415 personas, 326 de ellas colombianas. FOTO cortesía AG studios.

The night manager tuvo como locaciones en Cartagena a la Ciudad Amurallada, el Hotel Casa Pestagua, Bocagrande y la Base Naval de Cartagena. También grabaron en Nilo y como ya mencionó Hiddleston, en Girardot, ambas en Cundinamarca. Uno de los lemas de Tom Hiddleston y de la directora de la serie –y también productora, Georgi Banks-Davies– era “No hay tiempo para lo irreal”, por eso Colombia es tan Colombia como la conocemos y hasta la música la integraron a la serie, en The night manager suenan canciones como Sombras, del Dueto de antaño o El camino de la vida de Héctor Ochoa, pero además raps de Thomas Parr como Barras Molotov o la Sesión #9 de Afroturro y el Kalvo, pasando a canciones como Indiferencia de Lucho Bermúdez o La noche de los Latin Brothers. Otro detalle es la orquídea, flor nacional de Colombia, que aparece en la intro de la serie. Cabe anotar que hubo escenas que por temas logísticos no se grabaron en Colombia sino en Tenerife, España: “Hay similitudes en la arquitectura, la construcción y los colores entre ambos espacios. Colombia es muy colorida, Tenerife tiene algo del color y el paisaje de Colombia, aunque los escenarios que se usaron fueron bastante pocos”, explicó Tim Sidell, director de fotografía, en las notas de producción de la serie.

De blanco, la directora de la serie Georgi Banks-Davis en medio de las grabaciones en Medellín. FOTO Cortesía Ink Factory / AG Studios

Colombia en todo su esplendor y fotografía de The night manager

Las grabaciones que se hicieron en el país se ven desde el segundo episodio, –el final de temporada está proyectado para el 1 de febrero–. Se usaron drones para grabar imágenes aéreas que desempeñan una función de ubicación (también se grabó en terrazas). Se ve Medellín de noche, de día, Cartagena, las montañas, el mar. Colombia es una protagonista más en la serie, así como lo son los lugares en la literatura de John Le Carré y así como lo fueron Marruecos y Egipto en la primera parte de esta adaptación televisiva. Le pregunto a Hiddleston, en su calidad de productor, si la idea inicial era que Colombia fuera protagonista por sí misma atenuando un poco el foco a que era el lugar de “los malos” –en la serie hay funcionarios corruptos (tanto aquí como en Londres), grupos armados ilegales, pero también fiscales y abogados honestos, por ejemplo–. “Fuimos muy cuidadosos y atentos al abordar el tema en Colombia. Queríamos ser fieles a la historia del país, a las historias de su gente. Ningún país tiene una sola historia. Hay muchas historias, y nuestra directora habló mucho con cineastas colombianos. David Farr, el guionista, viajó a Colombia para intentar comprender la historia del país, e incluso algunos de nuestros actores principales eran colombianos. Para ellos fue muy importante que intentáramos comprender en detalle el contexto de la historia”. En el elenco colombiano están actores como Cristina Umaña, Luis Fernando Hoyos, Fabio Espinosa, Susana Rojas, Erik Rodriguez y Diego Santos, por mencionar algunos.

Justo Hiddleston recuerda una escena del último episodio que hizo con Diego Santos, quien interpreta al investigador privado Martín Álvarez. “Es un diálogo entre Jonathan Pine y Martín en el que nos separamos por un momento –y justo lo creamos ese día, no estaba en el guion–. Yo le di las gracias por ayudarme y él me responde algo así como: ‘Gracias por preocuparte por nuestro país’, fue un momento muy conmovedor y emotivo entre nosotros” y eso para el actor británico resume también mucho un mensaje que resuena con él: “Intentar comprendernos es como hacemos de este mundo un lugar mejor: escuchándonos, entendiéndonos y conectando a través de nuestras historias”.

Jonathan Pine, un espía diferente, es interpretado por Tom Hiddleston

Tom Hiddleston interpretó a este espía hace 10 años y ahora retoma este papel para la segunda temporada. FOTO Cortesía Prime Video

Jonathan Pine es cambiante, en la serie adopta varios nombres: Alex Goodwin, Matthew Ellis o Max Robinson. Es un espía impulsivo, emocional. Para Le Carré, que su novela estuviera en televisión implicó un desafío mayor del que tuvo muchas dudas, pero al final el resultado le gustó porque se respetó su premisa: “Lo esencial, tanto en el papel como en la pantalla, es la exploración de las tensiones y los apetitos humanos, así como la resolución del conflicto central”, dijo en una carta a sus lectores antes del estreno de la primera temporada en 2016. Ahora la historia toca territorio sudamericano, como lo quiso Le Carré cuando la escribió: “Hace veinticinco años, la trama de la novela me condujo desde West Cornwall hasta el pueblo minero de Val d’Or en el norte de Quebec, pasando por la ciudad de Panamá y los bosques montañosos del Darién”, dijo en la misma carta. Tom Hiddleston retoma un papel que, en sus propias palabras, “ama”. Jonathan Pine es un personaje grandioso y complejo, “con múltiples facetas. En apariencia, es tranquilo, elegante, inmaculado y encantador, y por dentro, su alma rebosa de valentía moral, pasión y turbulencia, y cree en la bondad de las personas. Sin embargo, es alguien que gestiona la oscuridad del mundo. Diez años después, el mundo es –creo– un lugar más incierto, y seguir luchando por el bien es ser lo suficientemente valiente... Ha sido un enorme privilegio volver. Un personaje como este es un don excepcional para un actor, y trato de aprovecharlo al máximo en cada oportunidad que tengo”, nos dijo. Antes de despedirse con un “hasta luego”, Tom Hiddleston recalcó que esperaba que las partes de su diálogo en español hayan sido “adecuadas”. Su español fue bastante bueno. “Me esforcé mucho en eso”, concluyó entre risas.

Lo que debe saber de la primera temporada de The night manager