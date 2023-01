Por Claudia Arango Holguín

A la hora de adaptar un videojuego a una historia de ficción en una serie o película hay tres tipos de fanáticos: los extremadamente exigentes y críticos que esperan que la producción le haga justicia, los que no tienen problema, se dejan sorprender y permiten ciertas flexibilidades narrativas y a quienes definitivamente no les gustan estas adaptaciones. Eso lo tuvieron claro Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores y productores ejecutivos de la serie The last of us que este domingo se estrena por HBO Max y que está basada en el aclamado videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation. Para empezar sabían que The last of us como videojuego era notoriamente cinematográfico: “Nos preguntamos qué partes de la historia se podían traducir fácilmente al drama, y luego qué partes de la experiencia del juego no eran necesarias o deberían transformarse de una manera más seria para crear una mejor experiencia de ver”, cuenta Craig Mazin en una rueda de prensa en la que EL COLOMBIANO estuvo presente.

Druckmann es el creador del videojuego como tal y copresidente de Naughty Dog y Mazin es un nombre reconocido en la industria televisiva, ya es un ganador de Premio Emmy en 2019 por el guion que realizó de la miniserie Chernobyl. Para nadie es un secreto, ni siquiera para Mazin, que en muchas ocasiones las adaptaciones de videojuegos han tenido problemas “porque intentan replicar el juego. Nosotros no reproducimos ni replicamos la obra. Lo que hacemos es que nos inspiramos en una historia y los personajes que creó Neil y los llevamos más allá. Hacemos más, mostramos más. Vamos a brindar a la audiencia una experiencia mucho más completa para ver en lugar de jugar”. Publicidad Caras conocidas El protagonista de The last of us es un rostro popular en América Latina, el chileno Pedro Pascal quien interpretará a Joel, un curtido superviviente que es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. El papel de Ellie lo tiene la joven Bella Ramsey recordada por su papel de Lyanna Mormont en Game of thrones.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en el estreno de la serie. FOTO Cortesía HBO

Para Pascal ha sido muy importante que hayan trabajado de la mano con Druckmann y Mazin, porque lograron tener un material de origen, de base, muy diferente e informativo. “De alguna manera todos estábamos dando a luz” (risas). Craig estaba nervioso de que viéramos demasiado del juego, jugáramos demasiado y quisiéramos emularlo al extremo. Confieso que sí lo estudié en secreto, pero lo hice para ayudar a juntar diferentes piezas del rompecabezas que venían del material original. La idea era hacer clic con las increíbles páginas que se escribieron, los escenarios que hicieron y ponerlo todo junto de una manera que, y hablo por todos los actores, ninguno lo había hecho antes”. Publicidad En eso estuvo de acuerdo Bella Ramsey quien explicó que en ningún momento tuvieron todo el guion desde el comienzo, “lo teníamos a medida que avanzábamos, así que para empezar no teníamos todas las respuestas”. El actor mexicano Gabriel Luna interpreta a Tommy y para él, un habitual gamer, fue muy emocionante acercarse de otra manera a la historia que ya conocía, pero antes se dedicó de lleno a jugar The last of us: “Y lo hice por dosis, tal vez como una hora a la vez debido a lo densa que era la historia, lo impactantes que son muchos de los eventos y lo emocionalmente agotador que fue. Así que solo lo hice durante una hora a la vez y me demoré cerca de dos meses y medio para terminar los dos juegos”. Por eso llegar al set para él fue una vivencia que completó todo, “estaba inmerso en ese mundo, una experiencia 360 con todos los sets y lo que construyeron, fue muy emocionante”. Publicidad La serie tuvo su tiempo y se hizo esperar. Los actores confirmaron que filmaron durante un año, y bajo muchas condiciones climáticas diferentes.