The Chosen es una producción independiente escrita, dirigida y producida por Dallas Jenkins y que se distribuye a nivel mundial a través de Lionsgate.

Seguro ha escuchado hablar de ella, es una serie de época, un drama histórico basado en la vida de Jesús (interpretado por Jonathan Roumie), visto a través de los ojos de quienes lo conocieron. Lo particular de este proyecto —que se puede ver por Prime Video, Netflix, Peacock y The Chosen app y que suma 10 millones de seguidores en redes sociales— es que no cuenta con el apoyo de ningún gran estudio sino de la audiencia.

“Es considerado el mayor fenómeno global de financiamiento colectivo crowdfunding, donde los mismos espectadores son los que empezaron financiando el proyecto, a través de donaciones, recaudando una cifra superior a los 100 millones de dólares. Ahora The Chosen ha obtenido más de 600 millones de vistas de episodios en todo el mundo y cuenta con más de 110 millones de espectadores en 175 países. La serie está siendo doblada a cerca de 600 idiomas”, explican desde la producción.