Se adelantó el estreno de Fallout y su segunda temporada, ¿cuándo y dónde verla?

Para sorpresa de sus seguidores y suscriptores, Prime Video adelantó el estreno de la segunda temporada de su serie Fallout, para este martes 16 de diciembre a las 9:00 de la noche.
Le puede interesar: Comienza el fin del mundo en la nueva temporada de Fallout
El anuncio se reveló en la Exosfera del Sphere en Las Vegas, dándole vida a un elemento del viaje de la temporada a New Vegas al transformar el Sphere en una especie de bola de nieve postapocalíptica, con los personajes favoritos de los fans de la serie: Lucy, Maximus y The Ghoul, además de sorprender con un gigantesco Deathclaw intentando atravesar la exosfera.
La tan esperada temporada de ocho episodios continuará con un estreno semanal de cada episodio hasta el final de temporada, que se transmitirá el 4 de febrero de 2026.