Titulares, tendencias en redes sociales, comentarios entre los amigos y conversaciones, la serie de los dragones, precuela de la famosa Game of Thrones, está acaparando audiencia por estos días gracias al estreno de su primera temporada por HBO Max.

Pero el programa, que tendrá episodios nuevos cada domingo, es uno de tantos estrenos que traen otras plataformas.

Aquí una selección de algunas series que también acaban de estrenarse y otras que vienen en próximos días (para que no se le pasen) y que generan gran expectativa entre los aficionados a las historias ya conocidas (como las de El Señor de los Anillos o Starwars). Y si quiere engancharse con House of the Dragon aún tiene tiempo, este domingo se estrena el segundo episodio