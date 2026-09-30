Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en octubre 2026

En octubre, Halloween es el protagonista y las plataformas de streaming lo saben. Por eso, en la selección de este mes, el común denominador de las películas y series que llegarán es el terror en sus más diversas formas. Hay desde clásicos como Carrie, la novela de Stephen King que ahora tendrá formato de serie, hasta nuevas historias como la película Madre siniestra.
Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en el próximo mes. También podrá conocer los títulos que se proyectarán en cines colombianos.
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