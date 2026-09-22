Así es la segunda temporada de MobLand: ¿de qué trata la serie protagonizada por Tom Hardy?

En las series sobre la mafia, un argumento que ha sido exitoso es la batalla por el poder entre dos familias. Desde ese conflicto parte MobLand, la serie de Paramount+ que sigue la lucha entre los Harrigan y los Stevenson en las calles londinenses para definir quién tiene el control de la ciudad.

Esa es la disputa que quedó planteada en la primera temporada de la producción, estrenada en marzo de 2025, y que ahora, con el estreno de la segunda temporada, que recién llegó a la plataforma de streaming, seguirá enredándose en los diez episodios de la nueva entrega.

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Uno de los detalles de MobLand que ha capturado la atención de los aficionados a las series es su elenco. Harry Da Souza, el hombre que trabaja como mediador de conflictos para los poderosos Harrigan, es interpretado por el nominado al Óscar Tom Hardy. Sus clientes son Conrad y Maeve Harrigan, interpretados por los legendarios Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Además, la historia tiene en sus créditos a Guy Ritchie, el director británico detrás de las películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr., y que en lo que va del año le ha puesto su nombre a tres producciones que han sido bien recibidas por la crítica: El joven Sherlock, de Prime Video, y la segunda temporada de Los Caballeros, de Netflix.

Ritchie, que es productor ejecutivo y dirigió varios episodios de MobLand, ha hecho del crimen el centro de su filmografía y, con ello, ha creado un estilo particular que está presente en la serie: grandes escenas de acción, una preponderancia de los personajes masculinos y una confrontación continua al espectador —intencional o no— sobre lo que significa el poder.