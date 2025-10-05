¿Qué pasó con Madeleine McCann? Esta serie reconstruye la polémica desaparición

Dieciocho años después, los hechos alrededor de la desaparición de Madeleine McCann continúan siendo un misterio. Las pistas sobre el paradero de la niña de 3 años que fue raptada el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz, Portugal, son nulas, a pesar de que el caso continúa abierto y de que esta se ha convertido en una de las desapariciones más mediáticas de estas últimas dos décadas.

Gracias a su popularidad, son múltiples las producciones audiovisuales que se han realizado sobre McCann. La más reciente de ellas es Madeleine McCann: The Prime Suspect, la serie documental de cuatro episodios que reúne material nunca antes visto de la investigación y se concentra en el que actualmente es el principal sospechoso de la desaparición. Se trata de Christian Bruckner, el alemán de 49 años que recientemente salió de prisión tras cumplir una pena de 7 años por abuso sexual.

“Queríamos desarrollar esta serie porque ha habido mucha cobertura de este caso, y creo que muchas personas en todo el mundo tienen opiniones muy fuertes sobre lo que podría haber sucedido. Lo que queríamos hacer era poner a prueba las narrativas que se han construido en torno a este caso y ver qué tan sólidas eran realmente”, le explicó a EL COLOMBIANO Harry Smyth, creador de la serie.

Una de esas narrativas justamente es la presunta culpabilidad de Bruckner, quien es el principal sospechoso del caso desde 2020. Para poder dar a conocer cuáles son las evidencias que respaldan esta teoría, Smyth cuenta que trabajaron con Mark Williams-Thomas, uno de los investigadores que comenzó a cubrir la desaparición desde que esta ocurrió, y también con detectives de Portugal y Alemania con el fin de dar a conocer nuevos detalles sobre el caso McCann.