Las Villamizar

Este lunes 18 de abril se estrena una de esas series, Las Villamizar, que destacan el valor de la mujer en la historia de Colombia.

Esta producción de Caracol, que se emite en remplazo de Arelys Henao (que terminó el pasado miércoles) es una serie de ficción cargada de amor, acción y justicia, que cuenta la historia de tres hermanas: Carolina, Leonor e Isabela Villamizar, quienes hacen parte del Ejército Libertador como espías motivadas por una búsqueda de justicia, que las lleva a perseguir a los responsables de la muerte de su madre.

Tiene la dirección de Mateo Stivelberg y Herney Luna, bajo la producción general de Juan Carlos Villamizar.

Las protagonistas son la ecuatroriana Shany Nadan y las colombianas Estefanía Piñeres y María José Vargas, quienes estarán acompañadas por Rodrigo Poisón, Eloí Costa, Brian Moreno y Luis Mesa, entre otros.

“Siento que a las mujeres todavía las subestiman mucho en ciertos aspectos, pero en esta producción sobresale el poder femenino. Aquí no hay espacio para damiselas, en realidad son los hombres los que están en peligro y somos nosotras las que los salvamos a ellos, eso me parece que es la realidad, que hay un equilibrio y me encanta poder interpretar a una de Las Villamizar con una historia tan moderna”, cuenta la paisa María José Vargas al respecto de la producción que se emitirá después de Desafío The Box.