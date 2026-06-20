Vuelve “la novela de los domingos”: se estrena la tercera temporada de La casa del dragón

La segunda temporada de La casa del dragón (House of the dragon, en inglés) dejó a muchos con ganas de más peleas y batallas entre los dragones.
La espera terminó y este domingo 21 de junio llega la tercera temporada a las 9:00 p.m. en HBO Max. Tendrá ocho episodios que se emitirán semanalmente hasta llegar al final de temporada el 9 de agosto.
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Recordemos que la serie (que comenzó en 2022) está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen.