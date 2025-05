¡Qué orgullo! Juan Pablo Raba habla de su participación en la legendaria serie La ley y el orden UVE

“La tercera es la vencida. Esta era la tercera vez que habían tratado de tenerme en el show. Anteriormente por un tema de calendarios, no lo pudimos hacer. Todo viene un poquito desde la inquietud de que su escritor David Graziano y yo trabajamos en una serie llamada Coyote y duramos mucho tiempo tratando de volver a colaborar juntos. Me dijo que tenía un personaje para mí y justo en esos días estábamos montando la obra de teatro Respira con Cristina Umaña y tenía otra película en el pacífico colombiano también, pero dije que sí y entre que teníamos que operar a Joaquín (su hijo) por un tema respiratorio, el montaje de la obra y la filmación en Malpelo, no me preguntes cómo, pero todos los planetas se alinearon. Y me fui para Nueva York a hacer este capítulo porque le dije a todos mis compañeros: ‘yo no puedo quedarle mal a mi amigo en este momento’”.