Vicente Fernández es el ganador de Yo me llamo 2025, ¿cuánto dinero se llevó?

En la noche del 1 de julio fue la final de Yo me llamo 2025 , el programa más visto de la televisión colombiana en lo que va del año. El show, que con esta temporada celebró su décimo aniversario, mostró a los cuatro finalistas que buscaban convertirse en el doble perfecto de sus artistas favoritos.

Finalmente, las presentadoras de Yo me llamo 2025 , Laura Acuña y Melina Ramírez, revelaron el nombre del imitador ganador. Vicente Fernández fue quien se llevó a casa el premio de 500 millones de pesos que otorgó el concurso . “Creo que hay un mensaje muy especial y es que todo en la vida se acaba, hay que pensar en el futuro de nuestros seres amados, en este caso tengo una maravillosa princesa que va a heredar todo lo que yo le deje, así que quiero montar mi propio negocio, dejarle su propia casita”, dijo el doble del mexicano.

El nombre real del imitador es Víctor Manuel Serna, un joven de 22 años de Pereira, Risaralda. Como le contó al medio de comunicación La Patria en una entrevista, su gusto por la música y por Vicente Fernández viene desde que era un niño. “Arranqué a escucharlo y en un momento de mi vida, cuando estaba pequeño le dije a mi abuelo que yo en algún momento iba a ser un gran cantante e iba a cantar la música de Vicente Fernández”, dijo en enero el ganador del programa.

Lea más: ¿Cuál es el premio que se lleva el niño ganador de Yo Me Llamo Mini?

Serna, quien era cantante de un grupo de mariachi de Anserma, Quindío, comenzó a cantar en público a los 13 años. Inclusive, antes de ser seleccionado para competir en esta temporada, ya se había presentado a Yo me llamo en dos ocasiones: en una no pasó por ser menor de edad y la segunda ocasión no superó la audición con el jurado.