“Me pudieron las ganas”: David Alonso sufrió aparatosa caída en Gran Premio de Austria de Moto2; iba tercero

Cuando se levantó, tenía el visor del casco arriba. En su mirada se percibía algo de preocupación, mientras observaba como sus rivales seguían, a toda velocidad, rodando sobre sus motos en el circuito de Spielberg, Austria. Se sintió frustrado. Por eso se llevó ambas manos al casco, como si se estuviera tomando el rostro por incredulidad y bajó el visor: se escondió en su elemento de protección. El personal de seguridad del MotoGP le preguntó si estaba bien. David Alonso levantó los pulgares de ambas manos. Físicamente, salió ileso de la caída que lo privó de meterse al podio del Gran Premio de Austria en Moto 2. Sin embargo, emocionalmente estaba golpeado. Había hecho una carrera perfecta. Venía volando en la moto, pero en una curva abierta voló de ella.

No se resistió a la caída. Se dejó llevar y después dio varios giros en el aire, cerca a la moto, que en la medida en que se alejó de la pista también se distanció del cuerpo del joven piloto. La caída fue dolorosa. Pero tanto al corredor, como a su equipo, los lastimó más la certeza de que se les fue el tercer puesto de la jornada, en el que iba el colombo-español cuando se cayó, a 5 vueltas de cruzar la meta.

Por eso se tomaron la cabeza en el puesto de control durante uno segundos y, después, el líder del equipo le preguntó por el intercomunicador que si estaba bien. Alonso salió ileso. Los golpes que sufrió no pusieron en riesgo su integridad física, ni la posibilidad de seguir compitiendo en las próximas carreras. “He aprendido mucho en las posiciones delanteras. Me veía con posibilidades de ganar y en estas situaciones es importante saber esperar. Me han podido las ganas y en esa cura no logré salvarme”, aseguró Alonso después de la competencia.

¿Cómo va David Alonso en el Moto 2?

El piloto brasileño Diogo Moreira se quedó con la victoria en el Gran Premio de Austria. Fue la segunda que consiguió esta temporada en el Moto 2. En la segunda casilla terminó el español Dani Holgado, compañero de equipo de Alonso, mientras que Celestino Vietti terminó en la tercera casilla del día.

En la clasificación general del Moto 2 es liderada por el español Manuel González con 188 puntos. Lo sigue su compatriota Arón Canet, con 169, mientras que Diogo Moreira es tercero con 153 unidades. David Alonso, que el año pasado rompió récord de unidades en la tercera categoría del Mundial de Motocilismo, se ubica en el puesto 17 con 43 unidades.