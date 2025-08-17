Los sueños de un motociclista que se quedaron en un accidente contra un puente en Itagüí

Contra un puente quedaron los propósitos y sueños de Laurence Torres Pineda, un motociclista que perdió la vida este puente festivo luego de colisionar su motocicleta contra el paso vehicular ubicado entre el Parque del Artista y el barrio Simón Bolívar, de Itagüí.
Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la mañana de este sábado, luego de que este motorizado perdiera el control de su vehículo cuando se movilizaba en dirección hacia el sur, impactando su moto, una Pulsar NS 200, contra este puente, al parecer por el suelo húmedo.