Los sueños de un motociclista que se quedaron en un accidente contra un puente en Itagüí

El motorizado perdió la vida luego de estrellarse en su vehículo contra el puente del barrio Simón Bolívar, de Itagüí. Entre sus pertenencias le encontraron una lista de sus sueños.

  • Laurence Torres Pineda (detalle) murió luego de perder el control de su motocicleta contra un separador. Llevaba en su bolsillo una lista de sueños que pretendía cumplir y que se quedaron tras este golpe. FOTOS: CORTESÍA EL ITAGÜISEÑO
    Laurence Torres Pineda (detalle) murió luego de perder el control de su motocicleta contra un separador. Llevaba en su bolsillo una lista de sueños que pretendía cumplir y que se quedaron tras este golpe. FOTOS: CORTESÍA EL ITAGÜISEÑO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 horas
bookmark

Contra un puente quedaron los propósitos y sueños de Laurence Torres Pineda, un motociclista que perdió la vida este puente festivo luego de colisionar su motocicleta contra el paso vehicular ubicado entre el Parque del Artista y el barrio Simón Bolívar, de Itagüí.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la mañana de este sábado, luego de que este motorizado perdiera el control de su vehículo cuando se movilizaba en dirección hacia el sur, impactando su moto, una Pulsar NS 200, contra este puente, al parecer por el suelo húmedo.

Tras el impacto, este hombre quedó sin vida en el centro de la vía, mientras que su motocicleta avanzó unos 30 metros más tras el golpe antes de golpear contra uno de los costados del puente.

Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Itagüí se encargaron de la inspección judicial de este motorizado y en medio de las labores encontraron varios elementos, entre ellos una hoja que los sorprendió.

Entérese: Conductor de una camioneta murió tras salirse de la vía en la autopista Medellín-Bogotá

En uno de los bolsillos tenía una hoja, escrita con su propia letra, en la que tenía enlistados cada uno de los sueños que tenía para cumplir en el mediano plazo y los cuales llevaba para mantenerlos presentes. La hoja tenía un encabezado que decía “Propósitos”.

El primero decía “Pagar deudas”, con lo que tenía en la mira resolver algunas situaciones que estaban afectando su situación económica. Como segundo punto tenía previsto “Casarme con Elena”, quien sería su compañera sentimental.

Le puede interesar: Martes caótico: por accidentes de tránsito hay vías cerradas en el norte y sur del Valle de Aburrá

Los dos puntos siguientes tenían que ver con comprar una casa y un carro para mejorar su condición de vida, mientras que el quinto ítem de este listado era “Viajar”.

El tema de la salud y mejorar su estado físico no estaba atrás y por eso, como sexto punto, tenía como propósito comenzar a “Hacer ejercicio”. Finalmente, cerraba este listado con buscar la manera de que la suerte lo hiciera millonario y por esto tenía enlistado “Ganarme el Baloto”.

Por cuenta de este accidente, Torres Pineda no podrá cumplir ninguno de estos sueños, ni tampoco continuar compartiendo con su hijo ni con el resto de los familiares con quienes residía en el sur del Valle de Aburrá.

Según los reportes oficiales, este año se han registrado 21 muertes por accidentes de tránsito en las vías de Itagüí, la misma cantidad de muertes que se contabilizaban, a la fecha, el año pasado.

