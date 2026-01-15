x

La tercera temporada de Euphoria ya tiene nuevo tráiler y fecha de estreno

Después de cuatro años de su segunda temporada, una de las series más exitosas de HBO Max regresará en el primer semestre de 2026. Rosalía será uno de los nuevos rostros del elenco.

  • Zendaya regresará en la tercera temporada de Euphoria como Rue. FOTO: HBO Max
    Zendaya regresará en la tercera temporada de Euphoria como Rue. FOTO: HBO Max
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

HBO Max dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de la tercera temporada de Euforia. La serie, estrenada en 2019, sigue la historia de un grupo de estudiantes de secundaria que atraviesan diferentes problemáticas a medida que van creciendo. Algunos de los temas centrales de la producción son el consumo de drogas, las redes sociales, la identidad de género y la amistad.

Lea: Netflix inicia rodaje de Cómo perderlo todo, serie basada en la novela de Ricardo Silva

El avance, que dura poco más de dos minutos, dio a conocer algunos detalles sobre lo que vendrá en la nueva temporada. Lo primero es que los personajes principales continuarán siendo representados por los actores de las dos primeras entregas. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer seguirán formando parte del elenco.

Como ya se había revelado anteriormente,Euforia tendrá un salto temporal de cinco años después de los eventos ocurridos en la segunda temporada, la cual fue estrenada en 2022. Esto queda confirmado en los primeros segundos del tráiler en los que aparece Rue–personaje interpretado por Zendaya– afirmando que “unos años después de la secundaria, mi vida igual no era lo que yo esperaba”.

Otra de las escenas del adelanto que sorprendió a los seguidores de la producción fue la que muestra que Nate y Cassie –Elordi y Sweeney– se casarán en la tercera temporada. Por su parte, el personaje de Sydney se convirtió en creadora de contenido para adultos y en el tráiler aparecen algunas imágenes que han hecho que algunos lo catalogan como el más “intenso y explosivo” que ha sacado la producción hasta ahora.

Además, en este también se pueden ver algunos de los nuevos actores que harán parte de la próxima temporada. Uno de ellos es la cantante Rosalía, quien interpretará a una stripper. Colman Domingo, Natasha Lyonne, Dominic Fike y Sharon Stone son otros de los talentos que formarán el nuevo elenco.

Fueron cuatro años los que los seguidores de Euforia Tuvieron que esperar para saber cómo continuará la serie. Esto fue debido al paro de actores y guionistas que hubo en Hollywood en 2023; a decisiones creativas de su creador, Sam Levinson; a la dificultad de coordinar los tiempos de grabación debido a las agendas de sus protagonistas y también al fallecimiento de Angus Cloud, uno de los actores del elenco que murió en julio de 2023.

Como reveló HBO Max, la tercera temporada de la producción tendrá ocho episodios que se lanzarán semanalmente y se estrenará el 12 de abril de 2026.

Siga leyendo: “La reina del flow”: vuelve la novela que se volvió un fenómeno global

