El segundo mes del año llega para la televisión en las plataformas con propuestas que van muy enfocadas en las docuseries narradas desde lo deportivo, desde el triunfo de Argentina en el Mundial visto con los ojos de los hinchas, hasta la acción de la Fórmula 1 y el fútbol americano, estarán presentes en las propuestas de febrero. También habrá películas que ya salieron de cartelera y apenas aterrizan a la TV y nuevas producciones que darán de qué hablar.

Esta es una agenda para que no se pierda en febrero. 2 de febrero - Sr. y Sra. Smith - Prime Video

Lo que conocimos como película llega ahora como serie. Dos desconocidos consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida glamurosa en Manhattan. ¿La trampa? Ahora serán un matrimonio que enfrentará una misión de alto riesgo cada semana. ¿Qué es más arriesgado? ¿El espionaje o el matrimonio? Protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine tendrá 8 capítulos. 7 de febrero - The Marvels - Disney+ (película) Después del cine llega a las plataformas la película que une a tres fuerzas femeninas de Marvel. “Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de la superfan oriunda de la ciudad de Jersey, Kamala Khan, alias Ms. Marvel, y la sobrina distanciada de Carol, la ahora astronauta de S.A.B.E.R., la Capitana Mónica Rambeau”, explica la reseña.

9 de febrero - Suncoast - Star+ (película) Este es el nuevo filme escrito y dirigido por Laura Chinn y protagonizado por Nico Parker (la joven revelación de The last of us), Laura Linney y Woody Harrelson, está basado en la historia semiautobiográfica de una adolescente (Parker) que, mientras cuida a su hermano junto con su audaz madre (Linney), entabla una amistad con un excéntrico activista (Harrelson) quien se encuentra protestando por uno de los casos médicos más emblemáticos de todos los tiempos.

Nico Parker en Suncoast. FOTO Cortesía Star+

11 de febrero - Muchachos: la película de la gente - Disney+ (película) Narrada por Guillermo Francella y basada en un cuento de Hernán Casciari, esta película invita a los espectadores a sumergirse en el corazón de la hinchada argentina y volver a sufrir, reír, llorar y revivir los siete partidos del Mundial y sus festejos. “En definitiva, esta es mucho más que una película, es una experiencia cinematográfica que, a través de videos obtenidos mediante la convocatoria a argentinos en todo el mundo y material inédito con tomas de drone de los festejos y de la llegada de la Selección”, cuentan desde la reseña. 14 de febrero - The New Look - Apple TV+ (serie)

Este serie histórica de 10 episodios está encabezada por un elenco que incluye al ganador del premio Emmy Ben Mendelsohn como Christian Dior; la ganadora del Óscar Juliette Binoche como Coco Chanel; Maisie Williams como Catherine Dior; John Malkovich como Lucien Lelong; Emily Mortimer como Elsa Lombardi y Claes Bang como Spatz. Está inspirada en hechos reales y filmada por completo en París, y se centra en los diseñadores de moda Christian Dior, Coco Chanel y sus contemporáneos mientras navegaban por los horrores de la Guerra Mundial II y lanzaron la moda moderna. 16 de febrero - New England Patriots: la dinastía - Apple TV+ (docuserie)

Para los amantes al fútbol americano llega un nuevo documental de 10 partes de Imagine Documentaries de Brian Grazer y Ron Howard, que muestra el ascenso de la dinastía deportiva más dominante del siglo XXI, los New England Patriots, y trae al ex mariscal de campo Tom Brady, el entrenador Bill Belichick y el propietario Robert Kraft juntos mientras cuentan la historia definitiva del notable reinado del equipo. 16 de febrero - This Is Me... Now: A Love Story - Prime Video (película)

No se parece a nada que haya hecho antes Jennifer Lopez. La artista ha creado una odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal. “Esta producción se estrenará al mismo tiempo que su primer álbum de estudio después de una década”. 21 de febrero - Ascenso por el Ártico con Alex Honnold - Disney+ (docuserie)

Para los amantes de las aventuras llega el escalador Alex Honnold quien lidera una expedición de seis semanas al este de Groenlandia para realizar el primer ascenso a uno de los acantilados no escalados más altos del mundo. “Pero esto es mucho más que un viaje de escalada. Con la ayuda de la glacióloga Heidi Sevestre, Alex y el equipo investigan el impacto del cambio climático en los glaciares, casquetes polares y fiordos en esta remota parte del Ártico”. 22 de febrero - Avatar: La leyenda de Aang - Netflix (serie) La serie original animada se vio en Nickelodeon durante tres temporadas, desde febrero de 2005 hasta julio de 2008. Ahora Netflix la trae como serie de acción real para el disfrute de los fanáticos. Es la reinterpretación de acción en vivo “que sigue la historia de Aang, el joven Avatar que debe dominar los cuatro elementos para restaurar el equilibrio de un mundo a merced de la temible Nación del Fuego”. Serán 8 episodios de una hora cada uno.

Del animado a la acción real con Avatar: La leyenda de Aang. FOTO Cortesía

23 de febrero - Formula 1: Drive to Survive - Netflix (docuserie) Llega la sexta temporada para los amantes de este deporte y en el que pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El podio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar. 27 de febrero - Shōgun - Star+ (serie)