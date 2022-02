Códigos, símbolos, señales y misterios son una constante en los relatos de Dan Brown –cinco libros en total–, de la saga que tiene como protagonista al personaje Robert Langdon, que en cine ha tenido un rostro muy conocido, el de Tom Hanks.

En la pantalla grande van tres películas y ahora se estrena una serie en Universal Premiere llamada Dan Brown’s The Lost Symbol (El símbolo perdido). Aclaran desde el canal que este programa tendrá 10 episodios y que cuenta con el escritor como productor ejecutivo.

La serie relata varias historias basadas en la novela homónima escrita en 2009, además de mostrar los inicios del personaje interpretado por Tom Hanks en la cinta El Código Da Vinci. El joven Robert Langdon será interpretado por Ashley Zukerman.

Otra novedad es que hay un personaje que no está en los libros y se incorpora a la historia. Se trata del oficial de policía Alfonso Nuñez, interpretado por el actor norteamericano, de origen latino, Rick González

EL COLOMBIANO conversó con González de los detalles de esta serie que estrena episodio cada lunes a las 8:30 p.m. por Universal Premiere.

El símbolo perdido es una serie para las personas que disfrutan con temas como la conspiración y las tramas llenas de acertijos, ¿qué le llamó la atención de esta serie?

“Interpretar a Alfonso Nuñez, un policía capitalino y un personaje que no existía en los libros. Pensé que iba a ser muy interesante crear a alguien que nadie conocía en este mundo. Agradezco haber podido audicionar, haber conseguido el papel y luego ponerme a trabajar sumergiéndome en el personaje y aprendiendo qué es un policía de la capital y también un exsoldado con un trastorno de estrés postraumático porque tuvo una pérdida en su vida. Tiene además un gran sentido del humor, y es inteligente. Me encanta también que conecte con Robert Langdon”.

Hay cinco libros, tres películas de la saga de Dan Brown, ¿leyó o vio algo?

“Sí, vi las películas cuando salieron, soy un gran fanático de Tom Hanks. Luego de conseguir el papel leí el libro (El símbolo perdido), así mi personaje no estuviera, pero lo importante es eso, que mi personaje no sabe lo que está pasando y quizá por eso yo no quería saber demasiado y solo busqué lo puntual que necesitaba conocer”.