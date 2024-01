¿Cómo se ha sentido al frente de La Voz Kids, cómo ha vivido esta temporada?

“Me lo estoy disfrutando mucho más, es mi segunda vez, ya conozco el terreno, la temporada pasada apenas estaba conociendo muchas cosas, disfruto mucho ver el programa al aire, lo que más me gusta de este oficio es transmitir tanto amor, la gente ve La Voz Kids y es feliz, porque es un programa bonito y eso me emociona”.

¿Le gusta verse en pantalla, es televidente de La Voz Kids?

“Me lo veo, porque es una cosa muy diferente hacer el programa que verlo editado, en los viajes, por ejemplo, en los que vamos a entregarles a los niños las invitaciones verlo editado es maravilloso, lo mismo pasa con las conversaciones de los jurados con los niños y las emociones de los concursantes, recordar esos momentos frente a la pantalla es emocionante”.

¿Y cómo controla las emociones?

“Este año me hice el propósito de no llorar tanto porque ya me daba pena ser tan llorón, siento también que he madurado y que las lágrimas se han secado un poco con todas las cosas que han pasado en la vida, la partida de mi mamá me secó mucho y ya no lloro tan fácil, igual me conmueven las historias.

Uno sabe que todos los niños que participan, pasen o no pasen, se giren o no los jurados, ya ganaron, ellos con sus gestos y cada palabra que expresan enseñan cada día como vivir. Luego de ver sus historias y las dificultades que llevan, cómo persiguen sus sueños e ilusiones, uno dice que esos niños son maestros, terapeutas.

Yo esta semana tuve un día malo, estuve tristongo, se me alborotó la mamitis, la casitis, la medellinitis, la hermanitis, todo junto, estaba bajo de ánimo, pero me puse a ver a esos niños cantar y me reactive cuando salió uno a decir que la canción estaba dedicada a la mamá que estaba en el cielo, y que le estaba hablando con su música.

Ahí es cuando digo que los niños son terapeutas con sus historias que son inspiradoras”.

¿Cuánto tiempo lleva en la televisión?

“Voy a cumplir este año 30 años, comencé en 1994, en Teleantioquia, en Pantalla gigante, luego estuve con Comfama con La Fórmula, también hice Corriente alterna en directo. Inicié como presentador y asistente de dirección de Pantalla gigante”.