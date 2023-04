Los Soprano y Breaking Bad, las grandes influencias de la serie Barry

“Comenzó como una idea divertida, pero luego, a medida que avanza, profundiza más en los personajes. Los dos programas de televisión que realmente influyeron en Barry fueron Los Soprano y Breaking Bad . Sopranos en la forma en que podían ir al interior con un personaje, y luego Breaking Bad con solo la pura propulsión de la narrativa cuando en gran parte de la televisión me parecía que no pasaba nada durante mucho tiempo. Sin que suene pretencioso, era más como intentar escribir un gran libro de cuatro partes. Mi esperanza es que alguien pueda ver desde el primer capítulo hasta el final y sentir que le han contado una historia completa que tiene profundidad emocional y verdad, pero que es entretenida y realmente emocionante”.

¿Qué quiere que la gente se lleve de la serie?

“Me gusta que la gente entienda el significado profundo: que todas estas personas son muy falibles, pero espero que lo sean de un modo reconocible. No es que todo el mundo vaya a disparar a alguien, pero la idea de Barry de si puedes cambiar tu naturaleza me interesaba mucho. Fue una pregunta que nos planteamos en la sala de guionistas. ¿Pueden todos estos personajes cambiar lo que son y es eso posible? Me gusta cómo hemos tratado la violencia en la serie. Es muy fácil hacer una serie como esta y que la violencia sea muy simplista y divertida. Afortunadamente, incluso cuando la violencia es chocante y extraña, su profundidad sigue ahí. No creo que matar a nadie tenga nada de positivo. No hace que nadie se sienta mejor o feliz (...) Explorar esas ideas en una comedia de 30 minutos me ha parecido interesante”.

Sobre esta temporada, y sin mucho spoiler, hay que recordar que a su personaje lo atraparon al final de la tercera y no sabe cómo manejarlo. A su vez tiene visiones a causa del trastorno por estrés postraumático, ¿de dónde salió ese tema de las visiones?

“Sí, hay una visión suya viendo la clase de actuación en el patio de la prisión, fue ver la libertad que perdió. Estamos tratando de recrear la primera temporada allí, esa clase de actuación (...) Hay imágenes más abstractas más adelante, realmente no puedo decirte de dónde salió todo eso, simplemente tenían sentido cuando estaba escribiendo”.