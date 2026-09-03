Goku regresa a la televisión después de ocho años: conozca el tráiler y la fecha de estreno de Dragon Ball Super: Beerus

Después de casi una década, la historia de Goku y los icónicos personajes de Dragon Ball regresará a la televisión. Ya fue revelado el nuevo tráiler de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime japonés.
Esta nueva serie busca mejorar lo ocurrido en Dragon Ball Super, la continuación oficial de Dragon Ball Z que se sitúa pocos años después de la derrota de Majin Boo, en el tiempo de paz antes del final de la entrega original.
Contexto: Dragon Ball está de cumpleaños: el anime tendrá nueva temporada para celebrar sus 40 años
El programa se estrenó en 2015 y finalizó tres años después, luego de haber tenido al aire 131 episodios. Cuando terminó, miles de seguidores expresaron su inconformidad debido a varios problemas de calidad, tono y coherencia narrativa.
Algunas de las críticas a Dragon Ball Super se dieron porque, según los fanáticos, los primeros episodios tenían dibujos deformes y una calidad de animación muy pobre, lo que decepcionó tras varios años de espera.
También señalaron que Goku había sido infantilizado para esa versión y que las peleas, uno de los principales momentos de esta serie, habían perdido la esencia que las caracterizaba.