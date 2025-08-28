¿Qué pasó con el pan? Polémica en el Desafío del Siglo XXI por tensión entre Alpha y Omega

En el último capítulo del reality fueron varias las tensiones que quedaron sin resolver. Una de las que más ha dado de qué hablar en redes sociales fue la protagonizada por los equipos Alpha y Omega, quienes se enfrentaron en el episodio 39 del programa.

Los dos grupos tuvieron que subir al Box Amarillo para decidir quién sería el ganador del Desafío de Sentencia y Hambre. Alpha fue quien obtuvo la victoria en la primera prueba del octavo ciclo de la competencia, lo que les dio ventaja sobre sus competidores, especialmente sobre Omega.

Después de terminar el reto, los morados tuvieron que decidir cuál sería su estrategia. Lo que podían hacer era decidir cuáles alimentos le iban a dejar al grupo que quedó en segunda posición, que fue Omega. Finalmente, decidieron enviarle una canasta de panes, pero no sin antes generar polémica.