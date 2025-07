Cecilia Roth, de nuevo en la televisión y no piensa en el retiro

Su papel es el de Victoria, una actriz de películas de los años ochenta con mucha picardía y donde predominaba el desnudo y el erotismo, aunque muchas veces este no tuviera nada que ver con la historia. Es el papel que interpreta en Estado de Furia , la serie española que el próximo viernes 11 de julio estrenará la plataforma de streaming Max, con un elenco estelar de actrices (Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro) para presentar un retrato contemporáneo de cinco mujeres que están dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido.

Estado de furia tiene capítulos con una narrativa veloz, que invita al espectador a no perder detalle para ir armando el rompecabezas total, con las historias individuales de sus protagonistas.

Cecilia Roth ganó el año pasado el Premio Platino de Honor por su brillante trayectoria, estuvo enfrascasda a comienzos de este año en una polémica con el presidente Javier Milei tras señalar al Gobierno de su país como uno que ejerce censura en el ámbito de la cultura, Milei le respondió criticando su obra teatral y diciendo que “no tiene demanda porque no la quieren”, ella prefirió no seguir con la discusión, pero defender la libertad de expresión en una democracia: “Trato de no entrar en una situación de guerra”, dijo a la radio argentina y mejor seguir con su carrera, por eso ahora habla de este nuevo papel y los retos que asumió para tener un protagónico a sus 68 años.