Taylor Swift rompió un récord que la pone al lado de Bob Marley y Gloria Estefan

Los compositores Walter Afanasieff; Terry Britten y Graham Lyle; Paul Stanley y Gene Simmons, de Kiss; Kenny Loggins; Alanis Morissette; Christopher “Tricky” Stewart; y Taylor Swift serán incorporados al Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame, SHOF) durante la Gala de Inducción y Premios 2026 de la organización.

Los nuevos inducidos están detrás de canciones que han tenido amplio impacto comercial, entre ellas “All I Want For Christmas Is You”, “Hand In My Pocket”, “Rock and Roll All Nite”, “What’s Love Got To Do With It”, “Footloose”, “Single Ladies” y “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”.

Con esta distinción, estos músicos harán parte del grupo que reúne a algunos de los más relevantes compositores del siglo XX. Ahí están, por ejemplo, Bob Dylan, Van Morrison, Prince, Elvis Costello, Leonard Cohen, Bob Marley, Eric Clapton, David Bowie, Charles Aznavour, Gloria Estefan, Mick Jagger y Keifh Richards.

La ceremonia se realizará el jueves 11 de junio de 2026 en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. El evento contará con la presencia de artistas y figuras de la industria musical, pero no estará abierto al público general. La organización informó que en las próximas semanas se anunciarán otros galardonados que recibirán premios especiales durante la velada.

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, señaló que la industria musical se sostiene en el trabajo de quienes escriben las canciones. Indicó que sin los compositores no existirían la música grabada, las experiencias de concierto ni la relación entre artistas y público. Rodgers afirmó que el listado de este año refleja la diversidad de géneros y el alcance cultural de las obras reconocidas, y destacó el impacto de estos compositores en audiencias de todo el mundo.

Con 36 años, Taylor Swift es la más joven compositora en recibir el reconocimiento.