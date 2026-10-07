¿El lado oscuro de Sofía Vergara? En Bloodlines, Joe Manganiello hace revelaciones impactantes

En extractos de Bloodlines, sus memorias, Joe Manganiello reveló detalles de la enfermedad autoinmune que enfrentó durante siete años y que afectó su matrimonio con Sofía Vergara. El actor asegura que durante ese periodo su relación se había quedado “completamente vacía de emotividad” y que su entonces esposa no fue un apoyo durante la crisis.

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En los fragmentos del libro obtenidos por People y citados por TMZ, Manganiello afirma que Vergara se negaba a abrazarlo y se burlaba de su cachorro. El actor sostiene que el animal tuvo un papel fundamental durante uno de los momentos más difíciles de su enfermedad, cuando llegó a considerar el suicidio. “Tuve que regalar mi arma porque no dejaba de pensar en ella, y entonces llegó el perro. Pasé de ser el paciente a ser el cuidador”, escribió.

Manganiello cuenta que sus problemas de salud comenzaron poco después de su matrimonio con Vergara, en 2015. Presentaba dolor abdominal, úlceras en el tracto digestivo, fiebre, erupciones cutáneas, dolores de cabeza y fatiga. En 2016 tuvo que someterse a una cirugía de urgencia.