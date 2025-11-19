Siglo XXI y siguen los reinados: nueva miss Colombia y las colombianas en Miss Universo y Miss Internacional

Este fin de semana se eligió una nueva Señorita Colombia. Quizá pocos se hayan dado cuenta, otros más lo vieron en las noticias, lo que si es claro es que casi nadie lleva las cuentas, como en años pasados, de las coronas que suma Valle en este concurso.
La ganadora fue María Antonia Mosquera Carvajal, de este departamento, con 25 años de edad y 1,78 de estatura y quien se convirtió en la nueva Señorita Colombia 2025. Catalina Duque Abréu –la reina saliente– no pudo estar en la velada de elección y coronación sin embargo a través de un emotivo video se despidió de su año de reinado y expresó unas sentidas palabras a su sucesora. La antioqueña se encuentra en Japón representando a Colombia en Miss International 2025.