Video | Shakira celebró los 94 años de su padre con un emotivo homenaje en uno de sus conciertos en México

La cantante barranquillera Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran” durante la noche del sábado en su tercer concierto en Guadalajara, México, cuando dedicó a su padre William Mebarak una versión del clásico Sombras con motivo de su 94 cumpleaños.

Acompañada por el Mariachi Gamamil, la artista sorprendió a los miles de asistentes en el Estadio Akron al interpretar el éxito del legendario cantante mexicano Javier Solís, un tema que, según explicó, era uno de los favoritos de su padre.

Lea aquí: Maluma se pasea por las calles de Medellín con un Ferrari que compró, único en el mundo

Visiblemente emocionada, Shakira se dirigió al público antes de cantar para hablar de su progenitor. “Es un guerrero. Lo ha sobrevivido todo. Me lo ha enseñado todo”, señaló la artista.

“Nuestra canción, que sé que le gustaba mucho a mi papá porque se sentiría muy orgulloso y a mí me la va a cantar hoy, especialmente hoy que es su cumpleaños (...) Para ti, papá, esta canción”, dijo, provocando una ovación generalizada del público.