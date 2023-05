Robert de Niro tuvo su séptimo hijo a sus 79 años

El actor fue invitado a hablar de su más reciente película About my father y ahí entregó la noticia sobre “sus propios deberes como padre, diciendo que acaba de tener un bebé”, detallan en The Hollywood Reporter (THR).

Cuántos hijos tiene Robert de Niro

Con este nuevo bebé en la familia ya completa siete hijos.

La primera esposa de De Niro fue Diahnne Abbott y ambos tuvieron un hijo llamado Raphael, de 46. Abbott tenía una hija de una relación anterior que De Niro adoptó, hoy con 51 años llamada Drena. Con Abbott se divorció en 1988.

En 1995 tuvo a los gemelos Julian y Aaron con su exnovia Toukie Smith, pero a su vez tiene un hijo de 24 años llamado Elliot y otra hija de 11 años llamada Helen Grace de su otro matrimonio con Grace Hightower, con quien tuvo una relación entre 1997 y 2018.

“El tema de la paternidad surgió orgánicamente durante la entrevista con ET Canada, y enlaza estrechamente con el tema de la película, protagonizada por Sebastian Maniscalco, ya que De Niro compartió su opinión sobre la mejor manera de guiar a los hijos. ‘Con los niños no hay vuelta de hoja. No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero a veces no te queda más remedio, y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes’”, reseña THR.