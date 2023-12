“Loid es alguien bien interesante y creo que él no se siente con una personalidad definida, porque al ser espía, tiene que ser lo que la misión necesite, pero hay una gran seguridad en su trayectoria de vida, porque él se sabe que es una persona muy prominente en el mundo, pero al mismo tiempo esa seguridad se quiebra al estar en entornos que no son cómodos para él, porque no entiende qué es estar casado o amar de una manera filial, fraternal, no sabe que es tener una hija, entonces se quiebra, y me encanta la combinación que tiene entre estar súper seguro de sí mismo y de sus misiones, y lidiar con una niña que le saca las verdes, o sea tiene esta parte de James Bond ahí, pero combinado con esta parte que está descubriendo de sí mismo, que también es muy ingenua y que no sabe cómo resolver”.

Pero las buenas noticias para los fans, no paran ahí. Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment llevarán al cine, en 2024, la primera entrega cinematográfica de la popular serie, titulada SPY x FAMILY CODE: White , una historia original e independiente protagonizada por el agente secreto Twilight, su letal esposa asesina Yor y su hija adoptiva con habilidades telepáticas Any, en una misión totalmente nueva.

El manga se convirtió en uno de los mayores éxitos de Shônen Jump+, actualmente cuenta con 31 millones de copias en circulación, fue nominado a los premios Harvey y Eisner, se convirtió en un éxito de ventas en la lista de libros gráficos y manga de The New York y entró en la lista de las Top 20 novelas gráficas para adultos de Circana BookScan.

“Pues sí y no, la inmediatez es uno de los retos más complicados del doblaje. O sea, el análisis que podría suceder en un montaje teatral o de cualquier otra índole escénica, tiene su tiempo, tiene sus ensayos, tiene sus lecturas, sus análisis. Aquí no. Eso mismo que podría pasar a raíz de meses de ensayo, sucede en un segundo, entonces, el ver la escena, el saber cómo el personaje está proponiendo lo que está diciendo, aunque esté en otro idioma, nos hace y nos detona en la mente lo que queremos proponer. Es algo mágico del doblaje”.

LA VOZ DE ANYA FORGER LA HACE ELIZABETH INFANTE

¿Qué esfuerzos requiere hacer una voz como la de Anya, una niña de cinco años?

“En realidad, se me hizo muy cómodo hacerla porque yo hablo con la nariz y, además, mi tipo de voz es muy de chiquita, muy delgadita, como de ardillita. De hecho, cuando era niña, pues jugaba mucho a ponerle voces a mis barbies y creo que eso se quedó registrado en mi inconsciente, y pues siempre que hago voces de niñitas, hago mi voz de chiquita y no se me hace incómodo”.

* Elizabeth también ha hecho la voz de Sanae Nakazawa en Captain Tsubasa, Chika Fujiwara en Kaguya-sama: Love is War, Kiyo Terauchi en Demon Slayer.

Le puede interesar: Lo que se sabe del reality Desafío 2024, que ya abrió inscripciones

LA VOZ DE YOR FORGER LA HACE ROMINA MARROQUÍN PAYRÓ

Usted hace la voz de Yor, la esposa y la asesina, ¿qué tanto juega el papel del director cuando está interpretando a su personaje?

“Kari es una maravillosa directora, aparte de una maravillosa actriz, la admiro muchísimo, y yo siempre he sido mucho de escuchar mucho a mis directores, y ahora también estoy dirigiendo, entonces encuentro la importancia de escuchar a tus directores y de dar lo que el director te está pidiendo, entonces cuando Kari me da indicaciones, que llega: Oye, Romi ahorita estás en dos pensamientos, no estás en tanta acción. Yo vuelvo a leer el texto, y: Ah, sí, cierto, Kari, estar en dos pensamientos es mucho más íntimo. Entonces el director juega el papel principal en cada situación, y me gusta mucho escucharlo, obedecer las indicaciones y dar los tonos que se requieren, y al final de cuentas, creo que ese en parte ha sido el boom de Spy Family en español, el trabajo en equipo, que es impresionante”.