Así fue la lucha de Presley Gerber contra las adicciones y los problemas de salud mental

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación. Fuentes citadas por TMZ señalaron que se trataría de una presunta sobredosis, aunque el médico forense del condado de Los Ángeles informó que la investigación continúa y que todavía hay información limitada sobre el caso. La autopsia aún no ha sido completada. En los últimos años, Gerber había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, sus adicciones y sus intentos por recuperarse. Era hijo de Crawford y Gerber, hermano de la modelo Kaia Gerber y había construido su propia carrera en la industria de la moda. Sin embargo, durante años enfrentó problemas relacionados con su salud mental, depresión y adicciones. Le recomendamos leer: ¿Necesita hablar? Medellín le ofrece estos 7 programas de salud mental El modelo decidió hablar públicamente de esas dificultades y compartir parte de su proceso. Su intención, según explicó en diferentes ocasiones, era que su experiencia pudiera servirle a otras personas que atravesaban situaciones similares.

En 2023, durante su participación en el pódcast Studio 22, Presley explicó el propósito que había encontrado después de sus propias experiencias. “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, afirmó. Para Presley, cuidar su salud mental no era un proceso puntual. “Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana”, señaló. Con esa idea creó Mental Health Mondays, una serie de publicaciones en Instagram en las que hablaba de sus avances, dificultades y recaídas. En noviembre de 2025 explicó que se había alejado temporalmente de las redes porque estaba concentrado en cuidar su salud mental.

También dijo sentirse orgulloso de que aquel proyecto hubiera inspirado a otras personas y ayudado a generar conversaciones sobre asuntos que muchas personas prefieren mantener en silencio. Conozca: Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, en un centro de rehabilitación a los 27 años

La búsqueda de alternativas y el respaldo familiar

El hijo de Cindy Crawford también compartió detalles de los tratamientos que había recibido. En uno de sus videos, posteriormente eliminado, habló sobre medicamentos que tomaba para tratar sus ataques de pánico, entre ellos buprenorfina, Xanax y Valium. Según su propio relato, el consumo de benzodiacepinas había “fluctuado” dependiendo de lo que estaba ocurriendo en su vida. También aseguró que había recibido diferentes opiniones médicas sobre los medicamentos y expresó temor frente a algunos de ellos y a los efectos de la abstinencia. Presley contó además que había atravesado varias pérdidas y aclaró que estas no eran una excusa, sino parte del contexto de la situación que estaba viviendo. Al mismo tiempo, buscó alternativas para sentirse mejor. Habló de hacer ejercicio, alejarse del alcohol y procurar rodearse de personas que fueran buenas influencias para él.

Meses antes de su muerte, Presley compartió imágenes relacionadas con un tratamiento con ibogaína. En marzo publicó que se había sometido a una “dosis de inundación de ibogaína” y reconoció que estaba “absolutamente aterrorizado” antes de hacerlo. En aquella publicación explicó que esperaba enfrentarse a aquello de lo que había estado huyendo y reencontrarse consigo mismo. También manifestó su deseo de que fuera la última vez que tuviera que recurrir a ese tratamiento. En otras noticias: Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

¿Qué es la ibogaína?

La ibogaína es una sustancia psicodélica que ha sido estudiada en relación con las adicciones y otros problemas de salud. El tratamiento no es legal en Estados Unidos.

Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber acompañaron públicamente a Presley durante sus dificultades. Después de que compartiera su experiencia con la ibogaína, Cindy le escribió: “¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Estoy muy orgullosa!”. Kaia también expresó su orgullo por su hermano. Semanas antes de la muerte de Presley, Kaia habló sobre el impacto que las adicciones habían tenido en su familia. “Cuando algo así sucede en una familia, afecta a todos”, reconoció. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La modelo también destacó la decisión de su hermano de mostrar una faceta vulnerable ante el público y describió su actitud como un ejemplo de humanidad y apertura.

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