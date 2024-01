Roy vs. Roy vs. Roy

Dramas

En un buen año para los dramas de televisión, quizás los dos programas que pueden sufrir más por competir contra la aclamada Succession, son The Last of Us y The White Lotus.

Sin duda, la mejor adaptación de un videojuego a la televisión, The Last of Us ya se embolsilló ocho Emmys en las categorías técnicas que fueron entregadas previamente, incluyendo mejor maquillaje con prótesis hasta mejor actor invitado por la memorable actuación de Nick Offerman en su entrañable tercer episodio.

Pero puede que termine la gala del lunes con las manos vacías, a menos que alguna de sus estrellas, el chileno-estadounidense Pedro Pascal o Bella Ramsey, sorprendan.

The White Lotus, una glamorosa sátira sobre la alta sociedad pasó, con su segunda temporada en Italia, de miniserie a la categoría dramática.

Jennifer Coolidge, la única protagonista que repitió desde la primera temporada, es una favorita para hacerse con el Emmy a la mejor actriz.

Comedias

The Bear es la gran favorita para los premios de comedia, pero competirá en esta edición con su primera temporada.

Antes de que las huelgas de Hollywood obligaran a los organizadores a posponer los premios Emmy, los miembros de la Academia de Televisión depositaron sus votos en el verano estadounidense cuando estaba al aire la primera temporada de la serie que muestra los bastidores de la disfuncional cocina de un restaurante de Chicago.

Después, The Bear lanzó una aún más aclamada y ambiciosa segunda temporada que los votantes del Emmy podrán evaluar en su próxima gala que se celebrará en septiembre de este año

Suena confuso, pero no le debe quitar el sueño a los favoritos Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach y Ayo Edebiri.

El programa se medirá contra Ted Lasso, la prolífica serie ganadora de varios Emmy que se despidió con una decepcionante, y probablemente última temporada.